Casilda investiga un grupo que organiza peleas por WhatsApp

El concejal de Casilda, Mauricio Maroevich, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue la existencia de un grupo de WhatsApp donde se organizan y difunden peleas entre adolescentes. El canal, identificado como “Peleas a Todo Ritmo”, reúne a casi 180 participantes y comparte videos de enfrentamientos ocurridos en distintos puntos de la ciudad y otras localidades cercanas.

Según informó el edil, la denuncia fue formalizada el 7 de noviembre, luego de detectar que en el chat se promueven peleas y se incentiva a los jóvenes a replicar estas conductas. Maroevich señaló que el grupo incluye participantes de Casilda y de otras localidades del sur santafesino, lo que amplía el alcance de la problemática y la preocupación social.

El concejal advirtió sobre el impacto que estas prácticas pueden generar en la comunidad, especialmente entre adolescentes. Consideró que, sin la intervención de organismos locales y provinciales, la situación podría escalar y derivar en hechos más graves que pongan en riesgo la integridad física de los jóvenes.

La causa quedó ahora en manos del MPA, que deberá determinar responsabilidades y avanzar en la prevención de estos episodios.