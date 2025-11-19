Casilda investiga un grupo que organiza peleas por WhatsApp

Niños impulsan la instalación de 23 nuevos tachos en Sancti Spíritu
La Comuna colocó nuevos recipientes para residuos en distintos barrios, a partir de un relevamiento realizado junto a los Consejos de la Niñez de las escuelas locales.
El concejal Mauricio Maroevich denunció ante el MPA un canal con casi 180 jóvenes donde se comparten y organizan peleas entre adolescentes de Casilda y la región.Regionales19/11/2025LORENA ACOSTA
El concejal de Casilda, Mauricio Maroevich, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue la existencia de un grupo de WhatsApp donde se organizan y difunden peleas entre adolescentes. El canal, identificado como “Peleas a Todo Ritmo”, reúne a casi 180 participantes y comparte videos de enfrentamientos ocurridos en distintos puntos de la ciudad y otras localidades cercanas.
Según informó el edil, la denuncia fue formalizada el 7 de noviembre, luego de detectar que en el chat se promueven peleas y se incentiva a los jóvenes a replicar estas conductas. Maroevich señaló que el grupo incluye participantes de Casilda y de otras localidades del sur santafesino, lo que amplía el alcance de la problemática y la preocupación social.
El concejal advirtió sobre el impacto que estas prácticas pueden generar en la comunidad, especialmente entre adolescentes. Consideró que, sin la intervención de organismos locales y provinciales, la situación podría escalar y derivar en hechos más graves que pongan en riesgo la integridad física de los jóvenes.
La causa quedó ahora en manos del MPA, que deberá determinar responsabilidades y avanzar en la prevención de estos episodios.
La actividad será este viernes 28 en el Parque Español, con muestras, diplomas, gastronomía y un cierre musical a cargo del artista local Rubén Moreno.
La ciudad vivió una jornada llena de propuestas: actividades al aire libre, ferias, muestras culturales y la inauguración de un espacio deportivo renovado.
La Comuna intensifica trabajos de asfaltado y mantenimiento en varias arterias urbanas. Solicitan a transportistas no circular con camiones pesados para preservar el pavimento.
El ANF.EL abrió sus puertas con una jornada cultural colmada de música, danza, talleres y emprendedores, acompañada por autoridades provinciales y locales.
La diputada provincial Sofía Galnares acompañó el proyecto que propone un horario con reducción de estímulos en comercios para favorecer a personas con TEA e hipersensibilidad sensorial. Destacó que la iniciativa mejora la autonomía y la igualdad de oportunidades.
El exDT de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional asumirá la próxima semana tras la salida del Kily González. Su primer objetivo será el Trofeo de Campeones.
El club analiza al joven defensor uruguayo de Liverpool mientras define el futuro de Fabricio Bustos y planifica el armado del plantel para 2026.
Este jueves 20 de noviembre, alumnos y docentes de cinco instituciones educativas compartirán un espectáculo musical conjunto en el escenario “Los Tres Maestros”.
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso avanzar con el decomiso de bienes de la ex presidenta y otros condenados, tras quedar firme la sentencia por fraude en la obra pública. La medida alcanza más de 120 inmuebles.
El acompañante de una motocicleta fue identificado en un control vehicular y presentaba un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado.
El árbitro dejó un descargo contundente ante el Tribunal de Disciplina, señalando a jugadores y colaboradores de ambos equipos tras los incidentes en la semifinal del Reducido.
El organismo sudamericano analiza reemplazar las Eliminatorias con un nuevo torneo que otorgaría plazas mundialistas y un título oficial. Incluso Argentina, Uruguay y Paraguay podrían jugarlo pese a estar clasificados.
La rosarina compartió escenario con el tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro y calificó la experiencia como “la mejor noche de mi vida”. Su emoción se volvió viral en redes.