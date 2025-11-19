Pullaro inauguró nuevas áreas de internación en el Hospital Sayago

Dirigentes de “Vamos” trazan agenda política para 2026
El gobernador habilitó 56 nuevas camas de mediana complejidad en el Hospital Sayago de Santa Fe, tras una inversión superior a $3.200 millones. Destacó el esfuerzo del personal de salud y la necesidad de fortalecer la infraestructura provincial.
El gobernador Maximiliano Pullaro dejó inaugurado este martes el nuevo sector de internación del Hospital Sayago, ubicado en el norte de la ciudad de Santa Fe. La obra, que demandó una inversión superior a los $3.248 millones, incorpora 56 camas de mediana complejidad para mejorar la atención en la capital provincial y en gran parte del centro norte santafesino.
Durante el acto, Pullaro destacó la labor diaria de los trabajadores del sistema de salud y expresó que “la emoción del personal de este hospital la sentimos todos”, agradeciendo el compromiso del equipo sanitario que, según señaló, “brinda el mejor servicio de salud pública del país”.
El mandatario explicó que la demanda creció en los últimos años, en un contexto social difícil donde muchas familias perdieron empleo o poder adquisitivo. “El sistema tuvo que absorber a quienes la están pasando mal”, dijo, y sostuvo que obras como esta —junto a otras 3.500 ejecutadas en toda la provincia— buscan revertir el deterioro de la infraestructura pública.
Pullaro también adelantó que el próximo 28 de noviembre se inaugurará el Hospital Regional de Rafaela, al que definió como “único en América Latina” por su nivel tecnológico.
La intervención en el Hospital Sayago abarca unos 1.500 metros cuadrados e incluye baños privados en las 30 habitaciones, un área especial para pacientes de salud mental con ocho plazas, nuevos espacios para el personal, oficinas de terapia ocupacional, psicología, informes médicos, admisión y áreas de servicio. Además, se mejoró la accesibilidad y se reorganizaron los sectores de enfermería.
La vicegobernadora Gisela Scaglia subrayó que se trata de “una obra realizada con fondos provinciales”, y lo definió como “un legado para los santafesinos”. Por su parte, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, resaltó que el edificio “estaba muy deteriorado” y que su renovación constituye “un acto de justicia para los usuarios y para el equipo de salud”.
Del acto participaron también el intendente Juan Pablo Poletti; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador Julio Garibaldi; y la directora del hospital, Patricia Gorostegui.
