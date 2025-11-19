Educación e IA: el rol clave de los docentes ante un futuro incierto

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en las aulas ya es una realidad y plantea dilemas inéditos para los sistemas educativos. En ese contexto, la investigadora Rebecca Winthrop, referente global en políticas educativas y directora del Centro para la Educación Universal de Brookings Institution, expuso en el World Schools Summit 2025 en Abu Dhabi sobre el rol decisivo que tendrán los docentes para guiar a las nuevas generaciones.

Winthrop participó del panel “Conoce al mentor: cómo preparamos a los niños para una sociedad impulsada por la IA”, donde reflexionó sobre la necesidad de transformar los modelos educativos tradicionales, fuertemente orientados al cumplimiento de normas y rutinas. Según explicó, esta estructura fomenta la obediencia pero limita el desarrollo de la iniciativa, la creatividad y la agencia personal de los estudiantes. “Necesitamos una generación de niños con ética, curiosidad y capacidad para fijarse metas significativas y perseguirlas”, remarcó.



La experta, autora del reciente libro “El adolescente desvinculado”, sostuvo que el desafío central no es la tecnología en sí, sino cómo se inserta en un aprendizaje que respete el rol del docente y priorice la comprensión profunda de contenidos. En su investigación global —que incluyó testimonios de estudiantes, familias y educadores de 50 países— detectó que la IA generativa profundiza las diferencias: los alumnos motivados pueden usarla para potenciar proyectos y creatividad, mientras que quienes poseen menos conocimientos corren riesgo de recibir información imprecisa y de perder oportunidades reales de aprendizaje.

Otro punto de preocupación es el mal uso de la IA para producir tareas sin esfuerzo, como ensayos generados casi por completo por modelos de lenguaje. Winthrop advirtió que este hábito “socava el proceso educativo”, ya que transmite la idea de que aprender puede ser automático. En la misma línea, señaló que la experiencia digital de los adultos no puede compararse con la de niños que aún están construyendo conocimientos básicos.

Respecto al impacto pedagógico, la investigadora recomendó que los docentes destinen tiempo a observar cómo los estudiantes interactúan con la IA, acompañando esa exploración con conversaciones guiadas y criterios claros de uso. También consideró necesario que los ministerios definan lineamientos institucionales para aprovechar las oportunidades tecnológicas sin reproducir errores del pasado, como ocurrió con la expansión desregulada de las redes sociales.

Winthrop subrayó, además, que los docentes deben liderar esta nueva etapa educativa. Bajo su mirada, los maestros no serán reemplazados, sino que su rol será más valioso que nunca: serán quienes modelen buenas prácticas, impulsen el pensamiento crítico y acompañen los procesos de aprendizaje real. “Los educadores tienen un papel enorme. Son figuras muy poderosas en la vida de los niños y pueden mostrar cómo explorar la tecnología de manera responsable”, aseguró.

La especialista, que recibió el Premio a la Trayectoria Profesional durante el encuentro, insistió en que el futuro educativo deberá combinar conocimientos sólidos, creatividad y habilidades éticas. Para ello, consideró fundamental que los sistemas formativos integren la IA sin desplazar el vínculo humano ni relegar el propósito central de la escuela: formar ciudadanos capaces de comprender, decidir y actuar en un mundo cambiante.