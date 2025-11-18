Segunda edición de Escuelas que cantan en la ciudad

Campeonas de la Copa de Plata en Maxivóley 2025
El equipo femenino de la Municipalidad de Villa Cañás se consagró campeón en Santa Isabel tras una destacada jornada de playoff.
Este jueves 20 de noviembre, alumnos y docentes de cinco instituciones educativas compartirán un espectáculo musical conjunto en el escenario “Los Tres Maestros”.Villa Cañás18/11/2025SOFIA ZANOTTI
La ciudad se prepara para vivir una nueva jornada cultural con la segunda edición de Escuelas que cantan, un evento musical que reúne a instituciones educativas locales con el acompañamiento de la Municipalidad. La actividad se desarrollará el jueves 20 de noviembre, a partir de las 20.30 horas, en el escenario “Los Tres Maestros”.
Participarán estudiantes y profesores de la Escuela San José N° 1142, la Escuela Normal Superior N° 38 “Domingo F. Sarmiento”, la Escuela N° 178 “Juan Cañás”, la Escuela N° 6422 “Manuel Belgrano” y la Escuela Especial N° 2070 “Paulo Freire”.
Este proyecto tiene como propósito fortalecer el vínculo entre las escuelas de Nivel Primario a través de la música, promoviendo el encuentro y el trabajo colectivo. La propuesta apunta a compartir un proceso artístico común, unificando las voces de niños y niñas en un repertorio centrado en la temática “Compositores de Santa Fe”.
El municipio invita a toda la comunidad a acompañar esta presentación, que destaca el talento y la dedicación de estudiantes y docentes, y refuerza el valor de la música como herramienta de integración.
El intendente, acompañado por su gabinete y concejales, formalizó la adhesión municipal al texto constitucional reformado y sancionado en septiembre.
Los talleres municipales realizaron su primera muestra de fin de año con propuestas de danza, teatro y tecnología, en una jornada que reunió a familias y vecinos.
Autoridades, docentes y exalumnos participaron de una ceremonia que repasó la historia de la institución y reafirmó el compromiso con la educación técnica en Villa Cañás.
El Municipio ejecuta una intervención clave en el sistema pluvial del acceso por avenida 50, con aportes del Gobierno de Santa Fe. Los trabajos implican cortes temporarios en el tránsito.
En una entrevista radial, la concejal mandato cumplido y nuevamente electa repasó el clima político en Villa Cañás y la provincia, respaldó la gestión de Norberto Gizzi, reconoció el “llamado de atención” de las urnas y planteó la necesidad de más articulación público–privada y espacios para los adolescentes.
La actriz repasó el escándalo mediático, contó cómo vivió los mensajes filtrados y reveló por qué decidió reencontrarse con Mauro Icardi años después.
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en la zona rural de Media Luna. Trabajaba junto a su familia cuando ocurrió el accidente.
Tras el cierre de la fase regular, quedaron definidos los enfrentamientos de octavos de final del Torneo Clausura. Boca, Rosario Central y Lanús parten como los mejores ubicados.
El fiscal Diego Funes archivó la causa por presuntas amenazas al árbitro Lucas Comesaña durante el entretiempo del partido ante Deportivo Madryn.
El exDT de Talleres, Independiente del Valle y Atlético Nacional asumirá la próxima semana tras la salida del Kily González. Su primer objetivo será el Trofeo de Campeones.
El club analiza al joven defensor uruguayo de Liverpool mientras define el futuro de Fabricio Bustos y planifica el armado del plantel para 2026.
El entrenador decidió finalizar su ciclo luego de no poder evitar la pérdida de categoría, pese a que el club le ofreció continuar para buscar el regreso a la élite.
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.