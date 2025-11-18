Segunda edición de Escuelas que cantan en la ciudad

La ciudad se prepara para vivir una nueva jornada cultural con la segunda edición de Escuelas que cantan, un evento musical que reúne a instituciones educativas locales con el acompañamiento de la Municipalidad. La actividad se desarrollará el jueves 20 de noviembre, a partir de las 20.30 horas, en el escenario “Los Tres Maestros”.

Participarán estudiantes y profesores de la Escuela San José N° 1142, la Escuela Normal Superior N° 38 “Domingo F. Sarmiento”, la Escuela N° 178 “Juan Cañás”, la Escuela N° 6422 “Manuel Belgrano” y la Escuela Especial N° 2070 “Paulo Freire”.

Este proyecto tiene como propósito fortalecer el vínculo entre las escuelas de Nivel Primario a través de la música, promoviendo el encuentro y el trabajo colectivo. La propuesta apunta a compartir un proceso artístico común, unificando las voces de niños y niñas en un repertorio centrado en la temática “Compositores de Santa Fe”.

El municipio invita a toda la comunidad a acompañar esta presentación, que destaca el talento y la dedicación de estudiantes y docentes, y refuerza el valor de la música como herramienta de integración.