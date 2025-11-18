Falla global de Cloudflare afecta redes sociales y sitios de noticias

Tragedia rural: falleció un joven de 17 años en Monte Cristo
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.
Un fallo en la infraestructura de Cloudflare generó este martes una caída global que dejó fuera de servicio a plataformas sociales, servicios de streaming y sitios de noticias de distintos países. El incidente se registró cerca de las 9 de la mañana y afectó especialmente a X (ex Twitter), una de las redes que depende del sistema de distribución de contenidos de la empresa.
La Agencia Noticias Argentinas confirmó que el origen del problema está vinculado a un error interno en los servicios de Cloudflare, compañía que opera una de las redes más utilizadas para mejorar la velocidad y seguridad del tráfico en la web. La falla desencadenó un colapso en cadena y miles de usuarios reportaron la imposibilidad de acceder a sus cuentas o cargar artículos de medios nacionales e internacionales.
Al intentar navegar, la mayoría de las páginas devolvían mensajes de “500 Internal Server Error” o “502 Bad Gateway”, señales de que los servidores no podían responder a las solicitudes.
Cloudflare informó que “está investigando el incidente” y trabaja para restablecer el funcionamiento normal. Hasta el momento, no se precisó el alcance total ni el tiempo estimado de recuperación, pero especialistas señalan que este tipo de fallas suelen estar asociadas a problemas en los sistemas de enrutamiento o actualizaciones fallidas.
El apagón evidenció, una vez más, la dependencia global de estas redes de soporte digital y el impacto inmediato que generan sus interrupciones en la comunicación, el acceso a la información y el funcionamiento de los servicios online.
