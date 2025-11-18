Sancti Spíritu realizará el cierre anual de sus Talleres Culturales

La Comuna de Sancti Spíritu llevará adelante este viernes 28 de noviembre el cierre anual de los Talleres Culturales 2025, una propuesta abierta a toda la comunidad que comenzará a las 17:30 en el Parque Español.

Durante la tarde, los vecinos y vecinas podrán recorrer la muestra de trabajos realizados a lo largo del año en los diferentes talleres, una instancia pensada para compartir los procesos creativos y valorar el esfuerzo colectivo.

Como parte del programa, se entregarán diplomas a cada participante en reconocimiento a su compromiso y continuidad dentro de las actividades culturales impulsadas desde la gestión local.

El encuentro también contará con presencia de artesanos, puestos de gastronomía regional y diversas intervenciones artísticas en vivo, pensadas para disfrutar en familia y pasar una tarde al aire libre.

El cierre estará a cargo del artista local Rubén Moreno, quien ofrecerá un espectáculo musical que coronará la jornada.

Desde la organización recomendaron llevar reposera para mayor comodidad y recordaron que la propuesta es gratuita y abierta a todo el público.