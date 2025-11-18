Sancti Spíritu realizará el cierre anual de sus Talleres Culturales

Domingo con eventos, cultura y deporte en Venado Tuerto
La ciudad vivió una jornada llena de propuestas: actividades al aire libre, ferias, muestras culturales y la inauguración de un espacio deportivo renovado.
Regionales18/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Comuna de Sancti Spíritu llevará adelante este viernes 28 de noviembre el cierre anual de los Talleres Culturales 2025, una propuesta abierta a toda la comunidad que comenzará a las 17:30 en el Parque Español.
Durante la tarde, los vecinos y vecinas podrán recorrer la muestra de trabajos realizados a lo largo del año en los diferentes talleres, una instancia pensada para compartir los procesos creativos y valorar el esfuerzo colectivo.
Como parte del programa, se entregarán diplomas a cada participante en reconocimiento a su compromiso y continuidad dentro de las actividades culturales impulsadas desde la gestión local.
El encuentro también contará con presencia de artesanos, puestos de gastronomía regional y diversas intervenciones artísticas en vivo, pensadas para disfrutar en familia y pasar una tarde al aire libre.
El cierre estará a cargo del artista local Rubén Moreno, quien ofrecerá un espectáculo musical que coronará la jornada.
Desde la organización recomendaron llevar reposera para mayor comodidad y recordaron que la propuesta es gratuita y abierta a todo el público.
La Comuna intensifica trabajos de asfaltado y mantenimiento en varias arterias urbanas. Solicitan a transportistas no circular con camiones pesados para preservar el pavimento.
El ANF.EL abrió sus puertas con una jornada cultural colmada de música, danza, talleres y emprendedores, acompañada por autoridades provinciales y locales.
La diputada provincial Sofía Galnares acompañó el proyecto que propone un horario con reducción de estímulos en comercios para favorecer a personas con TEA e hipersensibilidad sensorial. Destacó que la iniciativa mejora la autonomía y la igualdad de oportunidades.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y otras cinco provincias. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.
El operativo fue parte de una investigación iniciada tras el hallazgo de una camioneta cargada con semillas robadas en Villa Valeria. Los Pumas de Venado Tuerto participaron en los allanamientos coordinados con fuerzas de Córdoba.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
La Fiscalía Federal desarticuló una banda que operaba en Venado Tuerto y la región. Se secuestraron más de cuatro kilos de cocaína, dinero en efectivo y se detuvo a cuatro personas.
El intendente, acompañado por su gabinete y concejales, formalizó la adhesión municipal al texto constitucional reformado y sancionado en septiembre.
Un informe regional confirmó que el salario mínimo argentino cayó al último puesto de Latinoamérica, lejos de la promesa presidencial de una recuperación en dólares.
La actriz repasó el escándalo mediático, contó cómo vivió los mensajes filtrados y reveló por qué decidió reencontrarse con Mauro Icardi años después.
Un adolescente murió aplastado por una sembradora en la zona rural de Media Luna. Trabajaba junto a su familia cuando ocurrió el accidente.
Una interrupción en los servicios de Cloudflare provocó este martes un apagón masivo en internet. X y numerosos portales de noticias quedaron inaccesibles mientras la empresa trabaja en resolver el problema.