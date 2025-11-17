Carmen avanza con la reparación de calles y pide evitar el tránsito pesado

La Comuna de Carmen continúa con el plan de mantenimiento y mejora del pavimento urbano, una acción que busca prolongar la vida útil de las calles y garantizar una circulación más segura para vecinos y conductores. En los últimos días se realizaron tareas de asfaltado en nuevas arterias, además de obras de reparación en sectores con cordones y calzadas deterioradas.



Desde la administración comunal señalaron que varias calles presentaban un desgaste marcado, con asfalto que había superado su vida útil. Gracias al trabajo de los equipos locales y a la inversión con fondos propios, se logró recuperar tramos afectados y mejorar sensiblemente su estado general.

En este marco, la Comuna emitió un llamado a la responsabilidad, especialmente dirigido a transportistas y conductores de vehículos de carga pesada. Recordaron que la circulación de camiones fuera de los accesos habilitados acelera el deterioro del pavimento urbano y genera costos adicionales para la comunidad.

“El asfalto es un bien común que se entrega de forma gratuita a los frentistas y se sostiene con el aporte de los impuestos de todos”, remarcaron. Por esta razón, más que imponer sanciones, el gobierno local apela al compromiso ciudadano y a la conciencia colectiva para el cuidado de la infraestructura.

El mensaje concluye con una invitación a trabajar de manera conjunta: “Cuidar nuestras calles es una tarea compartida. Juntos podemos seguir construyendo una comunidad más ordenada, linda y próspera”.