Carmen avanza con la reparación de calles y pide evitar el tránsito pesado

Domingo con eventos, cultura y deporte en Venado Tuerto
La ciudad vivió una jornada llena de propuestas: actividades al aire libre, ferias, muestras culturales y la inauguración de un espacio deportivo renovado.
La Comuna de Carmen continúa con el plan de mantenimiento y mejora del pavimento urbano, una acción que busca prolongar la vida útil de las calles y garantizar una circulación más segura para vecinos y conductores. En los últimos días se realizaron tareas de asfaltado en nuevas arterias, además de obras de reparación en sectores con cordones y calzadas deterioradas.
Desde la administración comunal señalaron que varias calles presentaban un desgaste marcado, con asfalto que había superado su vida útil. Gracias al trabajo de los equipos locales y a la inversión con fondos propios, se logró recuperar tramos afectados y mejorar sensiblemente su estado general.
En este marco, la Comuna emitió un llamado a la responsabilidad, especialmente dirigido a transportistas y conductores de vehículos de carga pesada. Recordaron que la circulación de camiones fuera de los accesos habilitados acelera el deterioro del pavimento urbano y genera costos adicionales para la comunidad.
“El asfalto es un bien común que se entrega de forma gratuita a los frentistas y se sostiene con el aporte de los impuestos de todos”, remarcaron. Por esta razón, más que imponer sanciones, el gobierno local apela al compromiso ciudadano y a la conciencia colectiva para el cuidado de la infraestructura.
El mensaje concluye con una invitación a trabajar de manera conjunta: “Cuidar nuestras calles es una tarea compartida. Juntos podemos seguir construyendo una comunidad más ordenada, linda y próspera”.
El ANF.EL abrió sus puertas con una jornada cultural colmada de música, danza, talleres y emprendedores, acompañada por autoridades provinciales y locales.
La diputada provincial Sofía Galnares acompañó el proyecto que propone un horario con reducción de estímulos en comercios para favorecer a personas con TEA e hipersensibilidad sensorial. Destacó que la iniciativa mejora la autonomía y la igualdad de oportunidades.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y otras cinco provincias. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.
El operativo fue parte de una investigación iniciada tras el hallazgo de una camioneta cargada con semillas robadas en Villa Valeria. Los Pumas de Venado Tuerto participaron en los allanamientos coordinados con fuerzas de Córdoba.
Dieciséis alumnos del CERE realizan pasantías en el supermercado de la Cooperativa Agropecuaria local. La experiencia busca promover la integración y abrir nuevas oportunidades laborales.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.