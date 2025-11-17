Inauguraron el nuevo Anfiteatro Elortondo en el Parque 19 de Marzo

El ANF.EL abrió sus puertas con una jornada cultural colmada de música, danza, talleres y emprendedores, acompañada por autoridades provinciales y locales.

Regionales17/11/2025
Elortondo vivió este domingo una jornada especial con la inauguración del ANF.EL, el nuevo Anfiteatro Elortondo, ubicado en el Parque 19 de Marzo. La apertura se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad, con actividades culturales y recreativas que convocaron a vecinos de todas las edades.
El evento incluyó el cierre anual de los talleres de la Casa de la Cultura, la apertura del Museo local y un amplio paseo de emprendedores, acompañado de propuestas gastronómicas. La tarde estuvo marcada por presentaciones de música y danza que dieron vida al escenario recientemente inaugurado.
La actividad contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el ministro de Gobierno, Lisandro Enrico; la ministra de Salud, Silvia Ciancio; la diputada Sofía Galnares; y el secretario de Vinculación Regional, Tito Verge. Todos coincidieron en destacar la importancia de seguir generando espacios públicos que fortalezcan la identidad cultural y reúnan a la comunidad.
Desde el gobierno local señalaron que la inauguración del ANF.EL es “el comienzo de muchas jornadas por venir”, y agradecieron a todos los equipos y vecinos que hicieron posible esta propuesta.

