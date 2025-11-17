Inauguraron el nuevo Anfiteatro Elortondo en el Parque 19 de Marzo

Domingo con eventos, cultura y deporte en Venado Tuerto
La ciudad vivió una jornada llena de propuestas: actividades al aire libre, ferias, muestras culturales y la inauguración de un espacio deportivo renovado.
El ANF.EL abrió sus puertas con una jornada cultural colmada de música, danza, talleres y emprendedores, acompañada por autoridades provinciales y locales.
Elortondo vivió este domingo una jornada especial con la inauguración del ANF.EL, el nuevo Anfiteatro Elortondo, ubicado en el Parque 19 de Marzo. La apertura se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad, con actividades culturales y recreativas que convocaron a vecinos de todas las edades.
El evento incluyó el cierre anual de los talleres de la Casa de la Cultura, la apertura del Museo local y un amplio paseo de emprendedores, acompañado de propuestas gastronómicas. La tarde estuvo marcada por presentaciones de música y danza que dieron vida al escenario recientemente inaugurado.
La actividad contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el ministro de Gobierno, Lisandro Enrico; la ministra de Salud, Silvia Ciancio; la diputada Sofía Galnares; y el secretario de Vinculación Regional, Tito Verge. Todos coincidieron en destacar la importancia de seguir generando espacios públicos que fortalezcan la identidad cultural y reúnan a la comunidad.
Desde el gobierno local señalaron que la inauguración del ANF.EL es “el comienzo de muchas jornadas por venir”, y agradecieron a todos los equipos y vecinos que hicieron posible esta propuesta.
La Comuna intensifica trabajos de asfaltado y mantenimiento en varias arterias urbanas. Solicitan a transportistas no circular con camiones pesados para preservar el pavimento.
La diputada provincial Sofía Galnares acompañó el proyecto que propone un horario con reducción de estímulos en comercios para favorecer a personas con TEA e hipersensibilidad sensorial. Destacó que la iniciativa mejora la autonomía y la igualdad de oportunidades.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y otras cinco provincias. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.
El operativo fue parte de una investigación iniciada tras el hallazgo de una camioneta cargada con semillas robadas en Villa Valeria. Los Pumas de Venado Tuerto participaron en los allanamientos coordinados con fuerzas de Córdoba.
Dieciséis alumnos del CERE realizan pasantías en el supermercado de la Cooperativa Agropecuaria local. La experiencia busca promover la integración y abrir nuevas oportunidades laborales.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
Argentina remontó un 21-0 y venció 33-24 a Escocia en Edimburgo, en una actuación brillante durante el segundo tiempo que aseguró su lugar entre los seis mejores del ranking mundial.
La dupla número uno del mundo derrotó 6-3 y 6-4 a Chingotto y Galán en la final del Premier Padel P1 de Dubai y sumó su 11° título de la temporada.
El Millonario quedó relegado a zona de Sudamericana tras empatar con Vélez. Aun así, mantiene dos caminos posibles para llegar a la próxima Copa Libertadores.
Una gresca entre jugadores desató la intervención policial con gas pimienta, dejando varios futbolistas de Morón afectados tras la semifinal disputada en Chubut.
La Academia venció 1-0 a Newell’s en Rosario y aseguró su lugar en los octavos del Clausura. Gustavo Costas celebró el triunfo y afirmó que el equipo está preparado para pelear el campeonato.
La Franja regresó a la Primera “A” tras una década y General Belgrano aseguró su permanencia al ganar la serie de Promoción.