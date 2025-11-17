Donald Trump abre la puerta a un posible diálogo con Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su administración podría iniciar un proceso de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, en medio del creciente despliegue militar norteamericano en el Caribe.

Durante una breve conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, Trump señaló que Venezuela manifestó su intención de abrir un canal de comunicación. “Podríamos mantener conversaciones con Maduro y ver cómo resulta. Ellos quieren hablar”, afirmó, según consignaron agencias internacionales.

El comentario surgió pocas horas después de que el Departamento de Estado confirmara que, desde la próxima semana, el Cartel de los Soles será designado como organización terrorista extranjera (FTO). Washington vincula a ese grupo con el gobierno venezolano, aunque desde Caracas califican esas acusaciones como “un invento”.

Trump evitó precisar cuándo podría concretarse el eventual acercamiento ni quiénes serían los encargados de encabezar el diálogo. Solo remarcó que el pedido provino de Venezuela y que aún desconoce el contenido de la propuesta. “Yo hablo con cualquiera, veremos qué pasa”, indicó.

Consultado sobre si la reciente designación habilita acciones militares contra bienes vinculados a Maduro o infraestructura dentro del territorio venezolano, el presidente reconoció que esa posibilidad existe, pero aclaró que por el momento no está en sus planes. “Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vamos a hacer eso. Podríamos discutir con Venezuela”, expresó.