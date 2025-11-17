Donald Trump abre la puerta a un posible diálogo con Venezuela

SOFIA ZANOTTIEspectáculos14/11/2025
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
SOFIA ZANOTTIEspectáculos14/11/2025
El ex futbolista aseguró que no tendría inconvenientes en que sus hijos vean a Mauro Icardi y pidió que, si ocurre, sea en un marco natural y centrado en su bienestar.
LORENA ACOSTARegionales15/11/2025
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y otras cinco provincias. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.
LORENA ACOSTAPolítica 16/11/2025
Nuevas filtraciones exponen cómo operaba el grupo ligado a Diego Spagnuolo y apuntan a una presunta red de pagos irregulares dentro del organismo.
LORENA ACOSTASociedad16/11/2025
Un jurado popular declaró culpables a César, Emerenciano y Marcela Acuña por el crimen de Cecilia Strzyzowski. Solo una imputada fue absuelta y recuperó la libertad.
LORENA ACOSTAEspectáculos16/11/2025
El streamer quedó otra vez en el centro de las críticas tras comparar “estar con una nena” con “estar con una nena de 8 años”, frase que generó rechazo inmediato en redes.
LORENA ACOSTAPaís16/11/2025
El Ejecutivo prepara un DNU que modifica el régimen migratorio con mayores controles, nuevas exigencias para acceder a servicios públicos y un programa de ciudadanía por inversión.
LORENA ACOSTAPolítica 16/11/2025
El gobernador bonaerense y más de 30 intendentes firmaron un petitorio que denuncia “persecución judicial” y pide la detención domiciliaria del exministro por una enfermedad crónica.