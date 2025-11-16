Kicillof y La Cámpora reclaman domiciliaria para Julio De Vido

Chats y videos refuerzan la acusación por asociación ilícita en la ANDIS
Nuevas filtraciones exponen cómo operaba el grupo ligado a Diego Spagnuolo y apuntan a una presunta red de pagos irregulares dentro del organismo.
El gobernador bonaerense y más de 30 intendentes firmaron un petitorio que denuncia “persecución judicial” y pide la detención domiciliaria del exministro por una enfermedad crónica.Política 16/11/2025LORENA ACOSTA
El gobernador Axel Kicillof, acompañado por ministros bonaerenses e intendentes peronistas, encabezó un petitorio que solicita que el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, acceda a la prisión domiciliaria por motivos de salud. El documento, respaldado por referentes de La Cámpora y dirigentes del peronismo bonaerense, sostiene que su condena es “injusta” y que su situación médica requiere una atención urgente.
Según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el texto expresa preocupación por el estado de salud del exfuncionario y advierte que mantenerlo bajo encierro podría “vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud”. En línea con esto, exige que De Vido reciba de inmediato la atención adecuada para tratar su enfermedad crónica.
El comunicado también plantea que existe una persecución política detrás de su detención. “Resulta grave para la institucionalidad que el aparato judicial sea utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o criminalizar al peronismo”, afirma el documento.
Los firmantes consideran necesario “revisar las actuaciones que llevaron a la situación actual de Julio De Vido” y adoptar medidas para resguardar su integridad. Entre las adhesiones se encuentran las de los ministros Andrés Larroque y Walter Correa, y las de intendentes como Fernando Espinoza (La Matanza), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata), Lucas Ghi (Morón), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Juan José Mussi (Berazategui), entre otros.
