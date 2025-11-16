Clan Sena: condena a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia

Incendio en Ezeiza: diez industrias afectadas y fuego controlado
LORENA ACOSTA
El jurado popular del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski declaró culpables a seis de los siete acusados y determinó que el denominado Clan Sena recibirá prisión perpetua. La resolución se conoció este sábado por la tarde en Resistencia, tras varias horas de deliberación.
La única persona declarada “no culpable” fue Griselda Reinoso, quien quedó en libertad. El principal imputado, César Sena, fue responsabilizado por el femicidio; su padre, Emerenciano Sena, fue considerado partícipe necesario; y Marcela Acuña, madre del joven, fue hallada culpable como partícipe primaria.
Además, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González fueron declarados culpables por encubrimiento, en el caso de González con un agravante adicional.
“El tribunal fijará en los próximos días la audiencia de cesura”, explicó Gustavo Briend, abogado de Gloria Romero —madre de la víctima— en diálogo con la prensa.
Por otra parte, Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena, adelantó que apelarán el fallo. “Era una de las posibilidades del veredicto”, señaló el letrado, quien agregó que Acuña “está tranquila” porque “ya sabía” que el jurado iba a resolver su culpabilidad.
Un jurado popular declaró culpables a César, Emerenciano y Marcela Acuña por el crimen de Cecilia Strzyzowski. Solo una imputada fue absuelta y recuperó la libertad.
