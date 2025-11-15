Incendio en Ezeiza: diez industrias afectadas y fuego controlado

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, brindó este sábado un informe actualizado sobre el incendio que afectó a un parque industrial del municipio. Según detalló, el fuego alcanzó cerca de diez industrias y, aunque está controlado, los bomberos todavía trabajan en la extinción total del siniestro.

Granados explicó que al lugar arribaron numerosas dotaciones de bomberos de distintos puntos de la provincia, junto con equipos del Ministerio de Seguridad, lo que permitió contener rápidamente la propagación de las llamas.

En materia sanitaria, confirmó que no quedan pacientes internados en el Hospital de Ezeiza. Las doce personas que habían ingresado fueron dadas de alta, en su mayoría por dificultades respiratorias asociadas a la inhalación de monóxido de carbono. Algunas fueron derivadas a clínicas para estudios complementarios, pero ninguna presentaba lesiones graves ni riesgo para su salud.

Respecto al impacto ambiental, Granados señaló que el humo generado por la quema de neumáticos continúa siendo visible, aunque aclaró que “no representa un problema para los vecinos de la zona”. En paralelo, indicó que la autopista Ezeiza–Cañuelas, que había sido interrumpida por la baja visibilidad, “ya se está restableciendo”.

El municipio trabaja ahora en dos frentes: finalizar las tareas de extinción y asistir a las empresas afectadas, que sufrieron daños totales. Para ello, el intendente informó que ya se comunicó con el gobernador y con el Ministerio de Producción a fin de coordinar mecanismos de ayuda.