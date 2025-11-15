Incendio en Ezeiza: diez industrias afectadas y fuego controlado

Día Mundial de la Diabetes: hábitos clave para prevenir y controlar la enfermedad
Especialistas destacan la importancia de una buena alimentación, actividad física y controles médicos para reducir riesgos y mejorar la calidad de vida.
Incendio en Ezeiza: diez industrias afectadas y fuego controladoSociedad15/11/2025LORENA ACOSTA
El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, brindó este sábado un informe actualizado sobre el incendio que afectó a un parque industrial del municipio. Según detalló, el fuego alcanzó cerca de diez industrias y, aunque está controlado, los bomberos todavía trabajan en la extinción total del siniestro.
Granados explicó que al lugar arribaron numerosas dotaciones de bomberos de distintos puntos de la provincia, junto con equipos del Ministerio de Seguridad, lo que permitió contener rápidamente la propagación de las llamas.
En materia sanitaria, confirmó que no quedan pacientes internados en el Hospital de Ezeiza. Las doce personas que habían ingresado fueron dadas de alta, en su mayoría por dificultades respiratorias asociadas a la inhalación de monóxido de carbono. Algunas fueron derivadas a clínicas para estudios complementarios, pero ninguna presentaba lesiones graves ni riesgo para su salud.
Respecto al impacto ambiental, Granados señaló que el humo generado por la quema de neumáticos continúa siendo visible, aunque aclaró que “no representa un problema para los vecinos de la zona”. En paralelo, indicó que la autopista Ezeiza–Cañuelas, que había sido interrumpida por la baja visibilidad, “ya se está restableciendo”.
El municipio trabaja ahora en dos frentes: finalizar las tareas de extinción y asistir a las empresas afectadas, que sufrieron daños totales. Para ello, el intendente informó que ya se comunicó con el gobernador y con el Ministerio de Producción a fin de coordinar mecanismos de ayuda.
La hembra había sido liberada hace apenas un mes en el Parque Nacional El Impenetrable. Su muerte representa un duro golpe al proyecto de recuperación del yaguareté en el norte argentino.
Engañó a tres estudiantes con un falso programa de becas, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto.
El ave llevaba un teléfono envuelto en cinta aisladora. El hallazgo reaviva las sospechas sobre el uso de animales para ingresar objetos prohibidos al penal.
Marcos Pertossi, papá de Lucas Pertossi, rompió el silencio y reflexionó sobre el caso que conmovió al país.
Laura y Enrique, que prefieren mantener el anonimato, contaron su historia y cómo decidieron explorar el intercambio de parejas. El 28 de noviembre participarán de un seminario organizado por la Asociación Civil Swinger Libre de Argentina.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.
La pareja asistió al Teatro Lola Membrives y recibió una ovación del público en una noche cargada de gestos, elogios y complicidad.
El arquero y el lateral derecho finalizan sus contratos el 31 de diciembre y aún no lograron avances para renovar, mientras el club define el plantel 2026.
El ex futbolista aseguró que no tendría inconvenientes en que sus hijos vean a Mauro Icardi y pidió que, si ocurre, sea en un marco natural y centrado en su bienestar.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y otras cinco provincias. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.
El gobernador insistió en que la Nación mantiene deudas millonarias con Santa Fe y adelantó gestiones para un encuentro con el ministro del Interior. También planteó temas de obra pública, seguridad y agenda social.