Elortondo impulsa un programa de inclusión laboral para jóvenes con discapacidad

En Elortondo, una iniciativa conjunta entre la Cooperativa Agropecuaria y el Centro Educativo Recreativo (CERE) marcó un paso importante hacia la inclusión laboral. Dieciséis jóvenes del centro comenzaron a realizar pasantías en el supermercado de la cooperativa, compartiendo tareas diarias con el personal estable en una experiencia inédita para la localidad.





Romina Maffioli Bonardo, referente del CERE, señaló que “es la primera vez que logramos insertarnos en un ámbito laboral real. Esta práctica en terreno permite a los chicos vivenciar una experiencia auténtica de trabajo”.

El proyecto nació a partir de una propuesta de Matías Marello, representante de la cooperativa. “Nos reunimos, analizamos los puestos posibles y fuimos adaptando las tareas. Había temores, pero los resultados superaron las expectativas”, explicó Maffioli.

Las actividades incluyen reposición de góndolas, armado de bolsitas de alimentos, control de stock y otras tareas cotidianas. “Los chicos se adaptaron muy bien y el vínculo con el personal fue inmediato; se generó un ambiente de compañerismo y respeto”, destacó la docente Carla Meinardi.

Meinardi también subrayó la respuesta positiva de los clientes: “La gente los integra, les pide ayuda y los hace sentir parte del lugar. Es muy emocionante ver cómo ganaron confianza y autonomía”.

Por su parte, Matías Marello resaltó que “la experiencia fue enriquecedora para todos. Aprendimos a trabajar juntos, con respeto y naturalidad. Los chicos nos enseñaron mucho”. La propuesta, que culminará en noviembre, tendrá continuidad en 2026. “Queremos repetirla y sumar más empresas. Es algo que transforma a toda la comunidad”, concluyó.

En Argentina, la inclusión laboral de personas con discapacidad continúa siendo un desafío: cerca del 70% no accede a un empleo formal. Experiencias como la de Elortondo muestran que, con acompañamiento y empatía, es posible abrir espacios de trabajo que promuevan la igualdad de oportunidades.