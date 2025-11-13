Elortondo impulsa un programa de inclusión laboral para jóvenes con discapacidad

Bombal incorporó una nueva niveladora de arrastre para mejorar los caminos rurales
La Comuna invirtió más de $26 millones, con fondos de la Tasa Rural, en una maquinaria destinada a optimizar el mantenimiento vial y facilitar la producción local.
Dieciséis alumnos del CERE realizan pasantías en el supermercado de la Cooperativa Agropecuaria local. La experiencia busca promover la integración y abrir nuevas oportunidades laborales.
En Elortondo, una iniciativa conjunta entre la Cooperativa Agropecuaria y el Centro Educativo Recreativo (CERE) marcó un paso importante hacia la inclusión laboral. Dieciséis jóvenes del centro comenzaron a realizar pasantías en el supermercado de la cooperativa, compartiendo tareas diarias con el personal estable en una experiencia inédita para la localidad.
Romina Maffioli Bonardo, referente del CERE, señaló que “es la primera vez que logramos insertarnos en un ámbito laboral real. Esta práctica en terreno permite a los chicos vivenciar una experiencia auténtica de trabajo”.
El proyecto nació a partir de una propuesta de Matías Marello, representante de la cooperativa. “Nos reunimos, analizamos los puestos posibles y fuimos adaptando las tareas. Había temores, pero los resultados superaron las expectativas”, explicó Maffioli.
Las actividades incluyen reposición de góndolas, armado de bolsitas de alimentos, control de stock y otras tareas cotidianas. “Los chicos se adaptaron muy bien y el vínculo con el personal fue inmediato; se generó un ambiente de compañerismo y respeto”, destacó la docente Carla Meinardi.
Meinardi también subrayó la respuesta positiva de los clientes: “La gente los integra, les pide ayuda y los hace sentir parte del lugar. Es muy emocionante ver cómo ganaron confianza y autonomía”.
Por su parte, Matías Marello resaltó que “la experiencia fue enriquecedora para todos. Aprendimos a trabajar juntos, con respeto y naturalidad. Los chicos nos enseñaron mucho”. La propuesta, que culminará en noviembre, tendrá continuidad en 2026. “Queremos repetirla y sumar más empresas. Es algo que transforma a toda la comunidad”, concluyó.
En Argentina, la inclusión laboral de personas con discapacidad continúa siendo un desafío: cerca del 70% no accede a un empleo formal. Experiencias como la de Elortondo muestran que, con acompañamiento y empatía, es posible abrir espacios de trabajo que promuevan la igualdad de oportunidades.
El fuego se originó en una olla olvidada sobre la cocina durante la madrugada.
La Provincia de Santa Fe avanza en la modernización del muelle de pasajeros de La Fluvial, una obra emblemática para la ciudad de Rosario que demandará una inversión de $3.914 millones y se ejecutará en un plazo estimado de 270 días.
El Hogar Familia, el CRET y Puentes del Alma finalizaron sus trámites de normalización junto al diputado Leo Calaianov, asegurando su continuidad y acceso a nuevos programas de fortalecimiento.
“Toto” es el nuevo mozo robótico de una YPF de Bombal. Lleva pedidos, canta y baila, pero no reemplaza a ningún trabajador.
El vehículo se prendió fuego mientras circulaba. Bomberos y policía actuaron rápidamente y no hubo heridos.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.
El Xeneize no podrá utilizar banderas ni cotillón en su próximo partido como local ante Tigre, mientras que el joven que invadió el campo de juego tendrá prohibido asistir a los estadios por dos años.
La actriz respondió a un tuit de la periodista y expuso una situación privada entre ambas, reavivando la polémica tras su paso por Luzu TV.
El índice de precios acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del año, según el organismo oficial.
El presidente argentino aún no confirmó si asistirá al encuentro del 20 de diciembre en Foz de Iguazú, donde Lula da Silva busca sellar el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La Municipalidad de Villa Cañás distribuyó los fondos del tercer período 2025 entre escuelas y jardines de la ciudad. El aporte supera los $22 millones.
El gobernador de Salta mantuvo un encuentro con Manuel Adorni y Diego Santilli para definir prioridades provinciales. Seguridad, infraestructura y federalismo concentraron la agenda del diálogo.
El DT marcó cuatro puestos clave para el próximo año en medio de un cierre de temporada complejo y con varias salidas previstas en el plantel.