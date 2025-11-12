Bullrich creó la carrera de “Investigador del Delito” para profesionales

Milei reúne a su mesa política y al Gabinete en medio de tensiones internas
El Presidente encabeza reuniones en Casa Rosada tras los cambios en el organigrama estatal y la polémica por el traspaso del Renaper.
El Ministerio de Seguridad lanzó una nueva formación dentro de la Policía Federal Argentina destinada a graduados universitarios de distintas disciplinas.
El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la creación de la Carrera de “Investigador del Delito para Profesionales”, en el marco del proceso de modernización y reforma integral de la Policía Federal Argentina, aprobado por el Decreto 383/2025.
La iniciativa, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, busca fortalecer las áreas de prevención, detección e investigación de delitos complejos, incorporando a profesionales universitarios de carreras como ingeniería, administración, tecnología, criminalística, informática y ciencias exactas.
Los egresados obtendrán una Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal, con un régimen de selección que incluye un Comité Interinstitucional, criterios diferenciales de formación y un sistema de incentivos.
Además, el programa prevé la profesionalización del personal policial con experiencia comprobable en áreas de investigación y operaciones especiales. Los aspirantes deberán cumplir requisitos de edad, antecedentes y certificaciones, y realizar una capacitación técnica y policial de nueve meses antes de asumir el cargo.
El Gobierno confirmó que el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima seguirá congelado, mientras los haberes continuarán ajustándose por inflación.
El Registro Nacional de las Personas quedó en medio de una pulseada entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo define su futuro tras idas y vueltas en el DNU presidencial.
El presidente dispuso cambios en la organización del Estado: Seguridad absorberá Migraciones y el Renaper, mientras que la Jefatura de Gabinete concentrará Comunicación, Medios, Turismo y Deportes.
El nuevo titular de Interior, Diego Santilli, iniciará su gestión con una recorrida por provincias aliadas. El primer destino será Entre Ríos, en el marco de una agenda que busca fortalecer vínculos con gobernadores.
El acto se realizará este martes a las 15 en Casa Rosada y marcará su incorporación formal al Gabinete nacional.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la activación de un tramo del swap con Argentina y afirmó que la operación generó beneficios para su país.
