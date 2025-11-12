Bullrich creó la carrera de “Investigador del Delito” para profesionales

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso la creación de la Carrera de “Investigador del Delito para Profesionales”, en el marco del proceso de modernización y reforma integral de la Policía Federal Argentina, aprobado por el Decreto 383/2025.

La iniciativa, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, busca fortalecer las áreas de prevención, detección e investigación de delitos complejos, incorporando a profesionales universitarios de carreras como ingeniería, administración, tecnología, criminalística, informática y ciencias exactas.

Los egresados obtendrán una Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal, con un régimen de selección que incluye un Comité Interinstitucional, criterios diferenciales de formación y un sistema de incentivos.

Además, el programa prevé la profesionalización del personal policial con experiencia comprobable en áreas de investigación y operaciones especiales. Los aspirantes deberán cumplir requisitos de edad, antecedentes y certificaciones, y realizar una capacitación técnica y policial de nueve meses antes de asumir el cargo.