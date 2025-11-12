Mataron a Acaí, la yaguareté del Impenetrable: consternación en Chaco

Acaí, una yaguareté hembra liberada el pasado 5 de octubre en el Parque Nacional El Impenetrable, Chaco, fue hallada muerta luego de que su collar satelital dejara de emitir el 25 del mismo mes. El dispositivo fue encontrado sumergido en el Río Bermejo y todo apunta a que el animal fue víctima de cazadores furtivos que intentaron ocultar el crimen.

El proyecto de reintroducción del yaguareté, impulsado por la Fundación Rewilding Argentina y la Administración de Parques Nacionales (APN), comenzó en 2019 con la llegada de un único ejemplar macho, Qaramta. Desde entonces se liberaron cinco hembras, entre ellas Acaí, con el objetivo de restablecer una población estable y reproductiva en la región chaqueña.

Tanto Rewilding Argentina como Parques Nacionales repudiaron el hecho y recordaron que el yaguareté está declarado Monumento Natural Nacional, por lo que su caza constituye un delito federal penado con prisión y severas multas.

La muerte de Acaí conmocionó a ambientalistas y comunidades locales, que ven frustrado un avance clave en la recuperación de una de las especies más emblemáticas y amenazadas del país.