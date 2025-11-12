Bombal incorporó una nueva niveladora de arrastre para mejorar los caminos rurales

La Comuna de Bombal informó la adquisición de una nueva Niveladora de Arrastre, una inversión de $26.200.000 financiada con recursos provenientes de la Tasa Rural.



Según destacaron desde la gestión del presidente comunal Carlos Gabbi, la incorporación del equipo permitirá mejorar el mantenimiento de los caminos rurales y optimizar las tareas diarias que se realizan en la zona, garantizando mejores condiciones para la producción y el tránsito de vecinos y productores.



Desde la Comuna señalaron que esta compra forma parte de una política sostenida de reinversión de los aportes de los productores rurales en obras y equipamiento que beneficien al sector y fortalezcan la infraestructura local.