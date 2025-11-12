Bombal incorporó una nueva niveladora de arrastre para mejorar los caminos rurales

Incendio en una vivienda de Venado Tuerto
El fuego se originó en una olla olvidada sobre la cocina durante la madrugada.
La Comuna invirtió más de $26 millones, con fondos de la Tasa Rural, en una maquinaria destinada a optimizar el mantenimiento vial y facilitar la producción local.Regionales12/11/2025SOFIA ZANOTTI
La Comuna de Bombal informó la adquisición de una nueva Niveladora de Arrastre, una inversión de $26.200.000 financiada con recursos provenientes de la Tasa Rural.
Según destacaron desde la gestión del presidente comunal Carlos Gabbi, la incorporación del equipo permitirá mejorar el mantenimiento de los caminos rurales y optimizar las tareas diarias que se realizan en la zona, garantizando mejores condiciones para la producción y el tránsito de vecinos y productores.
Desde la Comuna señalaron que esta compra forma parte de una política sostenida de reinversión de los aportes de los productores rurales en obras y equipamiento que beneficien al sector y fortalezcan la infraestructura local.
La Provincia de Santa Fe avanza en la modernización del muelle de pasajeros de La Fluvial, una obra emblemática para la ciudad de Rosario que demandará una inversión de $3.914 millones y se ejecutará en un plazo estimado de 270 días.
El Hogar Familia, el CRET y Puentes del Alma finalizaron sus trámites de normalización junto al diputado Leo Calaianov, asegurando su continuidad y acceso a nuevos programas de fortalecimiento.
“Toto” es el nuevo mozo robótico de una YPF de Bombal. Lleva pedidos, canta y baila, pero no reemplaza a ningún trabajador.
El vehículo se prendió fuego mientras circulaba. Bomberos y policía actuaron rápidamente y no hubo heridos.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
Marcos Pertossi, papá de Lucas Pertossi, rompió el silencio y reflexionó sobre el caso que conmovió al país.
El árbitro habló tras el triunfo de Independiente ante Riestra y lanzó fuertes declaraciones contra el exentrenador, quien había criticado el nivel del arbitraje en el fútbol argentino.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la activación de un tramo del swap con Argentina y afirmó que la operación generó beneficios para su país.
Se esterilizaron 74 animales y se aplicaron 55 vacunas antirrábicas en una nueva jornada organizada por el Municipio junto a vecinos y voluntarios.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe y el acoplado quedó a disposición de la Justicia de Firmat.
El Registro Nacional de las Personas quedó en medio de una pulseada entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo define su futuro tras idas y vueltas en el DNU presidencial.
El certamen de fútbol 7 se disputará del 14 al 23 de noviembre en Pilar y contará con la presencia de exfiguras del fútbol argentino e internacional.