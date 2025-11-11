Paloma con un celular fue capturada a dos cuadras de la cárcel de Coronda

Una escena insólita sorprendió a los vecinos de Coronda el domingo por la noche: una paloma fue encontrada con un teléfono celular atado a una de sus patas, a pocas cuadras de la Unidad Penitenciaria “Dr. César Tabares”.



El episodio ocurrió alrededor de las 20 en una vivienda ubicada sobre calle Cervantes al 1600, a solo dos cuadras del penal. El dueño del inmueble notó la presencia del ave en su patio y, al acercarse, descubrió que tenía un pequeño bulto envuelto con cinta aisladora negra.

Ante la sospecha, llamó al Comando Radioeléctrico. Minutos después, agentes de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional XV arribaron al lugar y constataron que el envoltorio contenía un celular Samsung, con batería, pin de carga y chip Movistar.



El material fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 1ª, donde quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

No es la primera vez que ocurre algo similar en Santa Fe. En los últimos años, tanto en Coronda como en otras cárceles del país, se detectaron casos de “palomas mensajeras” utilizadas para ingresar drogas, cargadores o incluso armas blancas.

Las autoridades investigan si este hecho tiene vinculación directa con la Unidad Penitenciaria, aunque la cercanía y el tipo de elementos hallados apuntan en esa dirección. El teléfono fue remitido a peritajes para determinar si contenía información relevante o estaba operativo.