Paloma con un celular fue capturada a dos cuadras de la cárcel de Coronda

El ave llevaba un teléfono envuelto en cinta aisladora. El hallazgo reaviva las sospechas sobre el uso de animales para ingresar objetos prohibidos al penal.

Sociedad11/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
paloma_celular

Una escena insólita sorprendió a los vecinos de Coronda el domingo por la noche: una paloma fue encontrada con un teléfono celular atado a una de sus patas, a pocas cuadras de la Unidad Penitenciaria “Dr. César Tabares”.

El episodio ocurrió alrededor de las 20 en una vivienda ubicada sobre calle Cervantes al 1600, a solo dos cuadras del penal. El dueño del inmueble notó la presencia del ave en su patio y, al acercarse, descubrió que tenía un pequeño bulto envuelto con cinta aisladora negra.

Ante la sospecha, llamó al Comando Radioeléctrico. Minutos después, agentes de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional XV arribaron al lugar y constataron que el envoltorio contenía un celular Samsung, con batería, pin de carga y chip Movistar.

El material fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 1ª, donde quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

No es la primera vez que ocurre algo similar en Santa Fe. En los últimos años, tanto en Coronda como en otras cárceles del país, se detectaron casos de “palomas mensajeras” utilizadas para ingresar drogas, cargadores o incluso armas blancas.

Las autoridades investigan si este hecho tiene vinculación directa con la Unidad Penitenciaria, aunque la cercanía y el tipo de elementos hallados apuntan en esa dirección. El teléfono fue remitido a peritajes para determinar si contenía información relevante o estaba operativo.

Te puede interesar
Lo más visto
image

River atraviesa su peor temporada desde el descenso

GASTON PAROLA
Deportes10/11/2025

La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.

Boletín de noticias