Pareja marplatense viaja a Buenos Aires para participar en una “academia swinger”

Laura y Enrique, que prefieren mantener el anonimato, contaron su historia y cómo decidieron explorar el intercambio de parejas. El 28 de noviembre participarán de un seminario organizado por la Asociación Civil Swinger Libre de Argentina.

En una calle tranquila de Mar del Plata, lejos de las luces del verano, Laura y Enrique se preparan para un viaje distinto. Tienen 29 años, llevan más de una década juntos y decidieron dar un paso fuera de los límites convencionales de la pareja: incursionar en el mundo swinger.

Ambos eligieron mantener su identidad en reserva. “Preferimos vivir estas experiencias juntos antes que caer en la infidelidad”, explicó Enrique. Su primera experiencia fue espontánea, durante una cena entre amigos que derivó en un trío. “Nos gustó, pero no lo repetimos. Sin embargo, mejoró mucho nuestra vida sexual”, agregó Laura.

Tiempo después, intentaron integrarse a una discoteca swinger en Mar del Plata. Aunque la timidez y el miedo a ser reconocidos los mantuvo apartados, la curiosidad los impulsó a buscar orientación. Así descubrieron la Asociación Civil Swinger Libre de Argentina (ASLA), que el 28 de noviembre ofrecerá en Buenos Aires un seminario para quienes quieren introducirse en este ambiente con respeto y consentimiento.

El encuentro se realizará en el barrio de Flores e incluirá charlas sobre comunicación, límites y prácticas seguras. Según datos de ASLA, el conurbano bonaerense concentra el 45% de la comunidad swinger del país, seguido por la Ciudad de Buenos Aires (14%) y Mar del Plata (12%).

“Queremos hacerlo con responsabilidad, sin ocultar lo que sentimos y sin dañar a nadie”, resumió Laura. La pareja viajará con la expectativa de aprender y vivir la experiencia con naturalidad, como una nueva etapa dentro de su relación.

