Pareja marplatense viaja a Buenos Aires para participar en una “academia swinger”

Paloma con un celular fue capturada a dos cuadras de la cárcel de Coronda
El ave llevaba un teléfono envuelto en cinta aisladora. El hallazgo reaviva las sospechas sobre el uso de animales para ingresar objetos prohibidos al penal.
Laura y Enrique, que prefieren mantener el anonimato, contaron su historia y cómo decidieron explorar el intercambio de parejas. El 28 de noviembre participarán de un seminario organizado por la Asociación Civil Swinger Libre de Argentina.Sociedad11/11/2025SOFIA ZANOTTI
En una calle tranquila de Mar del Plata, lejos de las luces del verano, Laura y Enrique se preparan para un viaje distinto. Tienen 29 años, llevan más de una década juntos y decidieron dar un paso fuera de los límites convencionales de la pareja: incursionar en el mundo swinger.
Ambos eligieron mantener su identidad en reserva. “Preferimos vivir estas experiencias juntos antes que caer en la infidelidad”, explicó Enrique. Su primera experiencia fue espontánea, durante una cena entre amigos que derivó en un trío. “Nos gustó, pero no lo repetimos. Sin embargo, mejoró mucho nuestra vida sexual”, agregó Laura.
Tiempo después, intentaron integrarse a una discoteca swinger en Mar del Plata. Aunque la timidez y el miedo a ser reconocidos los mantuvo apartados, la curiosidad los impulsó a buscar orientación. Así descubrieron la Asociación Civil Swinger Libre de Argentina (ASLA), que el 28 de noviembre ofrecerá en Buenos Aires un seminario para quienes quieren introducirse en este ambiente con respeto y consentimiento.
El encuentro se realizará en el barrio de Flores e incluirá charlas sobre comunicación, límites y prácticas seguras. Según datos de ASLA, el conurbano bonaerense concentra el 45% de la comunidad swinger del país, seguido por la Ciudad de Buenos Aires (14%) y Mar del Plata (12%).
“Queremos hacerlo con responsabilidad, sin ocultar lo que sentimos y sin dañar a nadie”, resumió Laura. La pareja viajará con la expectativa de aprender y vivir la experiencia con naturalidad, como una nueva etapa dentro de su relación.
Marcos Pertossi, papá de Lucas Pertossi, rompió el silencio y reflexionó sobre el caso que conmovió al país.
Una usuaria de X compartió el chat de su grupo vecinal, donde un mensaje inesperado generó sorpresa y debate en redes.
El ex presidente negó episodios de violencia con Fabiola Yáñez y explicó el origen del “decime algo lindo”.
El Juzgado Federal de Goya ordenó nuevos operativos en cuatro lagunas de 9 de Julio, donde el niño fue visto por última vez.
La aeronave, proveniente de Bolivia, fue hallada en una zona rural junto a un vehículo incendiado. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y la Policía de Salta.
El siniestro ocurrió cerca de Rufino e involucró a una camioneta Ford Ranger y un auto Chery Tiggo. Dos personas fueron hospitalizadas con heridas de gravedad.
El Rojo ya quedó eliminado de los playoffs, pero aún puede asegurarse un lugar internacional.
La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.
El “Celeste” de Murphy dio vuelta su serie ante Sportsman Carmelense y avanzó a semifinales. Peñarol y Studebaker forzaron tercer partido, mientras que Pueyrredón y Teodelina FBC fue suspendido por incidentes.
El artista malagueño presenta un trabajo introspectivo y libre, con sonidos que fusionan raíz y vanguardia.
Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se jugarán su permanencia en la última fecha del Torneo Clausura.
El artista cañaseño presentó en el Centro Cultural Municipal una exposición que retrata, con birome y papel, la esencia y los paisajes de su ciudad natal.
Con un marco de público multitudinario, Villa Cañás volvió a celebrar la Fiesta de la Tradición, que en su 16ª edición reafirmó su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario local.