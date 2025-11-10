Vecino pidió dinero en el grupo del edificio y una joven lo viralizó

Una usuaria de X compartió el chat de su grupo vecinal, donde un mensaje inesperado generó sorpresa y debate en redes.

Sociedad10/11/2025LORENA ACOSTALORENA ACOSTA
16623_100

Una joven publicó en redes sociales la captura de un chat del grupo de WhatsApp de su edificio que rápidamente se volvió viral. Todo comenzó cuando uno de los propietarios pidió una ayuda económica a sus vecinos, pero la reacción que siguió desató todo tipo de comentarios.

El hombre escribió: “Buenas, ¿alguien tendría transferencia? Necesito $40.000 o $50.000, desde ya muchas gracias, disculpen las molestias”.
Al no recibir respuesta, agregó media hora después: “De 30 miembros nadie respondió, no es para mí, era para comprar la cena a mis hijos que viven en Misiones y su mamá está enferma... Menos mal que estaba para ayudarnos, gracias”.

La joven, identificada en X como @meligangii, compartió la conversación con un breve comentario: “Qué infumable”. En pocas horas, su publicación superó 1,4 millones de visualizaciones y 28 mil ‘me gusta’.

Días antes, la misma usuaria ya se había quejado del grupo del edificio por las discusiones que se daban a altas horas de la noche. Sin embargo, este último episodio terminó convirtiéndose en uno de los virales más comentados del fin de semana.

Te puede interesar
Lo más visto
image

River atraviesa su peor temporada desde el descenso

GASTON PAROLA
Deportes10/11/2025

La derrota ante Boca profundizó la crisis futbolística y emocional del Millonario, que ahora busca cerrar el año sin más daños. Gallardo enfrenta su momento más difícil como técnico y el plantel intenta recomponerse de cara a la última fecha.

Boletín de noticias