Vecino pidió dinero en el grupo del edificio y una joven lo viralizó

Una joven publicó en redes sociales la captura de un chat del grupo de WhatsApp de su edificio que rápidamente se volvió viral. Todo comenzó cuando uno de los propietarios pidió una ayuda económica a sus vecinos, pero la reacción que siguió desató todo tipo de comentarios.

El hombre escribió: “Buenas, ¿alguien tendría transferencia? Necesito $40.000 o $50.000, desde ya muchas gracias, disculpen las molestias”.

Al no recibir respuesta, agregó media hora después: “De 30 miembros nadie respondió, no es para mí, era para comprar la cena a mis hijos que viven en Misiones y su mamá está enferma... Menos mal que estaba para ayudarnos, gracias”.

La joven, identificada en X como @meligangii, compartió la conversación con un breve comentario: “Qué infumable”. En pocas horas, su publicación superó 1,4 millones de visualizaciones y 28 mil ‘me gusta’.

Días antes, la misma usuaria ya se había quejado del grupo del edificio por las discusiones que se daban a altas horas de la noche. Sin embargo, este último episodio terminó convirtiéndose en uno de los virales más comentados del fin de semana.