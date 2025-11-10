Alberto Fernández habló sobre su vida privada y viejas polémicas en Blender

Alberto Fernández participó del ciclo Blender, donde respondió preguntas sobre su vida personal y algunos de los episodios más comentados de su gestión. Durante la entrevista, negó haber ejercido violencia contra su expareja, Fabiola Yáñez, y sostuvo que el moretón que ella mostró en imágenes públicas “fue producto de un tratamiento estético”.

El ex mandatario también se refirió a la frase “decime algo lindo”, que se viralizó en redes sociales años atrás durante una grabación con Tamara Pettinato. Fernández explicó que aquella expresión “fue una broma” dirigida a Ernesto Tenembaum, quien también participaba del video, y que “nunca tuvo la intención de generar un escándalo”.

Con un tono más distendido, Fernández repasó su presente alejado de la política activa y dijo que sigue atento al rumbo del país, aunque sin planes de volver a ocupar cargos públicos.