Alberto Fernández habló sobre su vida privada y viejas polémicas en Blender

Reactivan la búsqueda de Loan con nuevos rastrillajes en Corrientes
El Juzgado Federal de Goya ordenó nuevos operativos en cuatro lagunas de 9 de Julio, donde el niño fue visto por última vez.
El ex presidente negó episodios de violencia con Fabiola Yáñez y explicó el origen del “decime algo lindo”.Sociedad10/11/2025LORENA ACOSTA
Alberto Fernández participó del ciclo Blender, donde respondió preguntas sobre su vida personal y algunos de los episodios más comentados de su gestión. Durante la entrevista, negó haber ejercido violencia contra su expareja, Fabiola Yáñez, y sostuvo que el moretón que ella mostró en imágenes públicas “fue producto de un tratamiento estético”.
El ex mandatario también se refirió a la frase “decime algo lindo”, que se viralizó en redes sociales años atrás durante una grabación con Tamara Pettinato. Fernández explicó que aquella expresión “fue una broma” dirigida a Ernesto Tenembaum, quien también participaba del video, y que “nunca tuvo la intención de generar un escándalo”.
Con un tono más distendido, Fernández repasó su presente alejado de la política activa y dijo que sigue atento al rumbo del país, aunque sin planes de volver a ocupar cargos públicos.
El Juzgado Federal de Goya ordenó nuevos operativos en cuatro lagunas de 9 de Julio, donde el niño fue visto por última vez.
La aeronave, proveniente de Bolivia, fue hallada en una zona rural junto a un vehículo incendiado. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y la Policía de Salta.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El uruguayo está acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio. También enfrenta una causa en Entre Ríos por otro homicidio.
La medida alcanza a productos del laboratorio Grupo Bio Fit SRL, de General Baigorria, por falta de habilitación, control técnico y documentación de trazabilidad.
La Justicia investiga si la niña falleció tras ingerir clonazepam que su madre le habría suministrado. La mujer tenía antecedentes psiquiátricos.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
Las cotizaciones cerraron sin cambios y la atención se centra en el lunes.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
Pese a su perfil más dialoguista, en Casa Rosada aseguran que el vínculo con la vicepresidenta está roto y que será contenida políticamente con la figura de Patricia Bullrich.
El Ministerio de Sanidad del enclave palestino actualizó el registro e incorporó víctimas cuyos cuerpos fueron hallados bajo los escombros.
El hombre atacó a su vecino y luego intentó agredir a la policía con un caño metálico.