Incendio de un auto en el camino a Carmen generó alarma en la noche del domingo

El vehículo se prendió fuego mientras circulaba. Bomberos y policía actuaron rápidamente y no hubo heridos.

Regionales10/11/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
incendio_de_auto_1

Un fuerte susto se registró este domingo por la noche cuando un automóvil comenzó a incendiarse en plena marcha sobre el camino que une Venado Tuerto con Carmen.
El hecho ocurrió cerca de las 21:35, y al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios se encontraron con el vehículo ardiendo en la zona del motor y el habitáculo.

De acuerdo con el parte oficial, se trabajó con una devanadera y se utilizaron aproximadamente 1.000 litros de agua para controlar las llamas.
El conductor, un hombre cuya identidad no fue informada, logró salir a tiempo y no sufrió heridas.

También intervino personal policial del 911, que colaboró con la seguridad y la asistencia en el lugar.
Las causas del siniestro aún se investigan, aunque no se descarta un desperfecto mecánico o eléctrico como origen del fuego.

