EE.UU.: el Senado avanza para poner fin al cierre gubernamental más largo de su historia

El Senado de Estados Unidos dio un paso clave este domingo hacia el fin del cierre gubernamental más prolongado en la historia del país, que ya lleva 40 días. Con 60 votos a favor y 40 en contra, la Cámara Alta aprobó avanzar con un paquete presupuestario de carácter bipartidista que busca reabrir las agencias federales y garantizar su financiamiento hasta el 30 de enero.

El acuerdo prevé mantener los niveles actuales de gasto para la mayoría de los organismos, y asegurar fondos anuales para el Departamento de Agricultura, Asuntos de Veteranos, proyectos de construcción militar y operaciones del Congreso. También se garantizará la continuidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), afectado por la falta de presupuesto.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, se comprometió además a habilitar una votación antes de mediados de diciembre para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act), que vencen a fin de año.

El paquete aún debe recibir la aprobación final del Senado, pasar por la Cámara de Representantes y luego ser promulgado por el presidente Donald Trump.