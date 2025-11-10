EE.UU.: el Senado avanza para poner fin al cierre gubernamental más largo de su historia

Crece la tensión entre China y Japón por los dichos sobre Taiwán
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que su país podría intervenir militarmente si China ataca a Taiwán, desatando una dura respuesta desde Pekín.
Un acuerdo bipartidista permitiría financiar al Gobierno federal hasta fines de enero y evitar una nueva parálisis.Internacionales10/11/2025SOFIA ZANOTTI
El Senado de Estados Unidos dio un paso clave este domingo hacia el fin del cierre gubernamental más prolongado en la historia del país, que ya lleva 40 días. Con 60 votos a favor y 40 en contra, la Cámara Alta aprobó avanzar con un paquete presupuestario de carácter bipartidista que busca reabrir las agencias federales y garantizar su financiamiento hasta el 30 de enero.
El acuerdo prevé mantener los niveles actuales de gasto para la mayoría de los organismos, y asegurar fondos anuales para el Departamento de Agricultura, Asuntos de Veteranos, proyectos de construcción militar y operaciones del Congreso. También se garantizará la continuidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), afectado por la falta de presupuesto.
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, se comprometió además a habilitar una votación antes de mediados de diciembre para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act), que vencen a fin de año.
El paquete aún debe recibir la aprobación final del Senado, pasar por la Cámara de Representantes y luego ser promulgado por el presidente Donald Trump.
El Ministerio de Sanidad del enclave palestino actualizó el registro e incorporó víctimas cuyos cuerpos fueron hallados bajo los escombros.
El shutdown federal paraliza el sistema de control aéreo y desata alertas de seguridad. Especialistas advierten que el caos podría agravarse la próxima semana.
Autoridades francesas investigan a Shein por ofrecer muñecas sexuales con aspecto infantil. También están bajo la lupa AliExpress, Temu y Wish.
Tenía 84 años y falleció por complicaciones de salud. Fue una de las figuras más influyentes del gobierno de George W. Bush y sorprendió en 2024 al apoyar a Kamala Harris.
El presidente estadounidense ordenó al Pentágono “prepararse para una posible intervención” por la supuesta persecución a cristianos en Nigeria, generando una fuerte reacción del gobierno africano.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
Las cotizaciones cerraron sin cambios y la atención se centra en el lunes.
El accidente ocurrió en la curva “S”, donde una dotación de Bomberos acudió de inmediato y asistió a los ocupantes.
El conductor resultó ileso y fue asistido por personal de emergencias.
Pese a su perfil más dialoguista, en Casa Rosada aseguran que el vínculo con la vicepresidenta está roto y que será contenida políticamente con la figura de Patricia Bullrich.
El hombre atacó a su vecino y luego intentó agredir a la policía con un caño metálico.