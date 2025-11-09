Escalofriante cifra: los muertos en Gaza superan los 69.000

Crisis aérea en EE. UU.: miles de vuelos afectados por el cierre del Gobierno
El shutdown federal paraliza el sistema de control aéreo y desata alertas de seguridad. Especialistas advierten que el caos podría agravarse la próxima semana.
El Ministerio de Sanidad del enclave palestino actualizó el registro e incorporó víctimas cuyos cuerpos fueron hallados bajo los escombros.
El número de fallecidos a causa de la ofensiva israelí en Gaza superó los 69.000, según el último informe del Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás. La cifra incluye 284 muertes que no habían sido registradas oficialmente y que ahora fueron verificadas por el Comité Gubernamental para la acreditación de víctimas.
En total, el organismo reporta 69.169 muertos desde el inicio de la guerra. Muchos de ellos permanecían enterrados sin registro hospitalario o bajo los escombros, según explicó Zaher al Waheidi, director de la unidad de Sanidad a cargo del recuento.
El funcionario detalló que el proceso de validación comienza con una denuncia familiar en línea, seguida de una verificación judicial y pericial que confirma si la muerte estuvo vinculada a un ataque del Ejército israelí. Solo entonces se emite el certificado de defunción.
Desde el alto el fuego del 10 de octubre, 241 palestinos han muerto y 614 resultaron heridos, mientras que los rescatistas lograron recuperar 522 cuerpos en distintas zonas del territorio.
