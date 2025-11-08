Milei viaja a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz Pereira

Abdala ratifica su mandato y desafía los rumores de reemplazo
El presidente provisional del Senado aseguró que seguirá en su cargo hasta el 24 de febrero de 2026, pese a las presiones internas y las tensiones con Villarruel.
Política 08/11/2025
El presidente Javier Milei asistirá este sábado 8 de noviembre a la ceremonia de asunción del nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Su estadía será breve: partirá por la mañana hacia la ciudad de El Alto y regresará a Buenos Aires antes del anochecer.
Según la agenda oficial, el jefe de Estado despegará a las 9:30 hs y aterrizará en Bolivia a las 10:20 hs. A las 11:00 participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, tras lo cual saludará al nuevo presidente Paz Pereira.
Posteriormente, a las 13:00 hs, Milei asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando, uno de los momentos centrales del traspaso presidencial. Finalmente, a las 14:00 hs emprenderá su regreso a Buenos Aires, con arribo previsto para las 17:35 hs.
