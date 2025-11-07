Villa Cañás refuerza el mantenimiento urbano y rural: nuevas bordeadoras y foco en biodiversidad

La Municipalidad de Villa Cañás atraviesa semanas de trabajo intenso para sostener el mantenimiento de la ciudad y de la red de caminos rurales, un esquema que se complejiza por las lluvias frecuentes. “Somos muchos los que estamos trabajando entre encargados, choferes y empleados. El servicio público es muy amplio”, señaló la secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andreani, en diálogo con Sonic TV.

Según explicó, ya funcionan cuatro cuadrillas de corte de pasto y se incorporarán tres bordeadoras nuevas para reforzar la temporada. El área alterna personal de barrido y desmalezado según la estación y reorganiza tareas cuando el clima desarma la planificación. “A veces avanzamos y una lluvia fuerte rompe lo hecho; hay que volver, borrar huellas y acomodar”, describió.

En calles urbanas, Andreani admitió deterioros puntuales tras los últimos temporales, aun en calzadas con base de piedra. Continúa un programa de recomposición con agregado de granza y nivelado, más un proyecto de aporte de piedra cuya rendición ante Provincia está en curso. Sobre la calle 71 (colectora), anticipó una franja de piedra y la obra de cordón cuneta entre 50 y 54, coordinada con Obras Públicas para optimizar equipos como motoniveladoras, palas y retroexcavadoras.

En la red rural, el equipo vial se distribuye por sectores (Zumbadores, límite Cañás–María Teresa, camino de Beltrán), con tareas de nivelado, limpieza de cunetas y borrado de huellas. Hubo paradas técnicas de maquinaria —por ejemplo, una motoniveladora (Champion) en reparación— que obligaron a reordenar frentes sin interrumpir el servicio.

Respecto de residuos, el municipio colocó 50 contenedores en el casco céntrico (objetivo: uno por cuadra). Un módulo fue destruido por incendio a raíz de brasas mal apagadas y no será repuesto en el corto plazo. Siguen activos los puntos verdes: hay 14 y se sumaron dos nuevos (Plan BA y barrio Vila). “Como muy lejos, cualquier vecino los tiene a seis o siete cuadras”, remarcó. Para grandes generadores, el municipio ofrece bolsones y retiro coordinado en la semana de recolección selectiva. En residuos mayores (ramas, escombros, tierra), se levantan cerca de mil montones por semana; Andriani pidió tolerancia ante posibles roturas menores de cordones durante la carga y recordó que el servicio evita al frentista costos de volquetes.

De cara al balneario municipal, ya se trabaja en quinchos, pintura, cancha de vóley, pasto y bajada de lanchas. La licitación del quincho gastronómico fue publicada y se coordinan tareas con Deporte y Cultura. El cronograma final dependerá del clima.

Finalmente, Andreani destacó el Paseo de la Biodiversidad (71 y 56), con especies nativas implantadas y mantenimiento técnico, y el corredor biológico que se desarrolla en conjunto con María Teresa sobre la RP 7S. La iniciativa —con acompañamiento de empresas privadas— promueve flora autóctona y “hoteles de insectos” en escuelas para polinización y equilibrio ecológico. “No es desprolijo: es un espacio pensado para recuperar funciones del ecosistema. Necesita tiempo, cuidado y comunicación con la comunidad”, subrayó.