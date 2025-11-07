Villa Cañás refuerza el mantenimiento urbano y rural: nuevas bordeadoras y foco en biodiversidad

Asueto municipal el lunes 10 y atención reducida el martes 11
La Municipalidad de Villa Cañás informa que el lunes no habrá atención por el Día del Trabajador Municipal y el martes la actividad será reducida por una capacitación del personal.
La secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andreani, detalló en Sonic TV el despliegue de cuadrillas, la compra de equipamiento, avances en calles y caminos rurales, la instalación de contenedores y el proyecto de corredores biológicos que la ciudad impulsa junto a María Teresa.Villa Cañás07/11/2025GASTON PAROLA
La Municipalidad de Villa Cañás atraviesa semanas de trabajo intenso para sostener el mantenimiento de la ciudad y de la red de caminos rurales, un esquema que se complejiza por las lluvias frecuentes. “Somos muchos los que estamos trabajando entre encargados, choferes y empleados. El servicio público es muy amplio”, señaló la secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andreani, en diálogo con Sonic TV.
Según explicó, ya funcionan cuatro cuadrillas de corte de pasto y se incorporarán tres bordeadoras nuevas para reforzar la temporada. El área alterna personal de barrido y desmalezado según la estación y reorganiza tareas cuando el clima desarma la planificación. “A veces avanzamos y una lluvia fuerte rompe lo hecho; hay que volver, borrar huellas y acomodar”, describió.
En calles urbanas, Andreani admitió deterioros puntuales tras los últimos temporales, aun en calzadas con base de piedra. Continúa un programa de recomposición con agregado de granza y nivelado, más un proyecto de aporte de piedra cuya rendición ante Provincia está en curso. Sobre la calle 71 (colectora), anticipó una franja de piedra y la obra de cordón cuneta entre 50 y 54, coordinada con Obras Públicas para optimizar equipos como motoniveladoras, palas y retroexcavadoras.
En la red rural, el equipo vial se distribuye por sectores (Zumbadores, límite Cañás–María Teresa, camino de Beltrán), con tareas de nivelado, limpieza de cunetas y borrado de huellas. Hubo paradas técnicas de maquinaria —por ejemplo, una motoniveladora (Champion) en reparación— que obligaron a reordenar frentes sin interrumpir el servicio.
Respecto de residuos, el municipio colocó 50 contenedores en el casco céntrico (objetivo: uno por cuadra). Un módulo fue destruido por incendio a raíz de brasas mal apagadas y no será repuesto en el corto plazo. Siguen activos los puntos verdes: hay 14 y se sumaron dos nuevos (Plan BA y barrio Vila). “Como muy lejos, cualquier vecino los tiene a seis o siete cuadras”, remarcó. Para grandes generadores, el municipio ofrece bolsones y retiro coordinado en la semana de recolección selectiva. En residuos mayores (ramas, escombros, tierra), se levantan cerca de mil montones por semana; Andriani pidió tolerancia ante posibles roturas menores de cordones durante la carga y recordó que el servicio evita al frentista costos de volquetes.
De cara al balneario municipal, ya se trabaja en quinchos, pintura, cancha de vóley, pasto y bajada de lanchas. La licitación del quincho gastronómico fue publicada y se coordinan tareas con Deporte y Cultura. El cronograma final dependerá del clima.
Finalmente, Andreani destacó el Paseo de la Biodiversidad (71 y 56), con especies nativas implantadas y mantenimiento técnico, y el corredor biológico que se desarrolla en conjunto con María Teresa sobre la RP 7S. La iniciativa —con acompañamiento de empresas privadas— promueve flora autóctona y “hoteles de insectos” en escuelas para polinización y equilibrio ecológico. “No es desprolijo: es un espacio pensado para recuperar funciones del ecosistema. Necesita tiempo, cuidado y comunicación con la comunidad”, subrayó.
Desde el miércoles 12 de noviembre se interrumpirá el ingreso por avenida 50 debido a trabajos de mejora en la red pluvial.
Una celebración que une historia, cultura y comunidad: autos antiguos, caballos, desfiles y destrezas criollas en un evento que ya es parte del ADN cañense.
Studebaker, Sportsman e Independiente recibieron los aportes del Fondo de Asistencia Deportiva correspondientes al tercer trimestre del año.
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.
La Municipalidad lanzó un llamado a licitación pública para adquirir un camión ligero destinado al transporte de materiales y herramientas. Las ofertas se recibirán hasta el 19 de noviembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y no liberó cupo para torneos internacionales. River, San Lorenzo, Racing y otros clubes, los más afectados.
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
El Brujas empató 3-3 con el Barcelona en un vibrante partido de Champions League, marcado por un tanto anulado al final tras un error insólito del arquero Wojciech Szczęsny.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.
El exfutbolista publicó fotos desde el aeropuerto de Ezeiza y encendió rumores sobre su posible salida del reality de cocina de Telefe.
Tras la polémica final de la Copa Argentina, el juez de 38 años fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en el Boca-River de este domingo en La Bombonera.