Fórmula 1: horarios y cronograma completo del GP de Brasil 2025

El mapa de la Copa Libertadores 2026: los equipos ya clasificados
Con 16 equipos confirmados, la Conmebol comienza a definir el cuadro del máximo torneo continental, que arrancará en febrero y tendrá su final el 28 de noviembre.
Tras el triunfo de Lando Norris en México, la F1 llega a San Pablo para disputar la fecha 21 del campeonato en el mítico circuito de Interlagos, con formato Sprint incluido.Deportes06/11/2025GASTON PAROLA
La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en su tramo final y este fin de semana se correrá el Gran Premio de Brasil, en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo. Será la 21ª fecha del calendario, con formato Sprint, lo que promete una jornada cargada de acción.
El británico Lando Norris, ganador en México, buscará repetir su gran actuación, mientras que el argentino Franco Colapinto intentará mejorar su rendimiento tras finalizar 16° con Alpine en la última carrera.
🗓️ Cronograma del GP de Brasil
Viernes 7 de noviembre
Prácticas Libres 1: 11:30 a 12:30 hs
Clasificación Sprint: 15:30 a 16:15 hs
Sábado 8 de noviembre
Sprint: 11:00 a 12:00 hs
Clasificación: 15:00 a 16:00 hs
Domingo 9 de noviembre
Carrera: 14:00 hs
(Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina.)
🏁 El circuito
El Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, fue inaugurado en 1938 y forma parte del calendario de la F1 desde 1973. Es uno de los trazados más emblemáticos del campeonato por su sentido antihorario, desniveles pronunciados y combinación de curvas rápidas y lentas.
Vueltas: 71
Longitud: 4.309 km
Distancia total: 305.939 km
Récord de vuelta: 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018)
🌦️ Posibles lluvias
El clima en San Pablo suele ser impredecible y se esperan lluvias durante el fin de semana, lo que podría agregar un condimento extra a una de las carreras más esperadas del año.
