Fórmula 1: horarios y cronograma completo del GP de Brasil 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en su tramo final y este fin de semana se correrá el Gran Premio de Brasil, en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo. Será la 21ª fecha del calendario, con formato Sprint, lo que promete una jornada cargada de acción.

El británico Lando Norris, ganador en México, buscará repetir su gran actuación, mientras que el argentino Franco Colapinto intentará mejorar su rendimiento tras finalizar 16° con Alpine en la última carrera.

🗓️ Cronograma del GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: 11:30 a 12:30 hs

Clasificación Sprint: 15:30 a 16:15 hs

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11:00 a 12:00 hs

Clasificación: 15:00 a 16:00 hs

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00 hs

(Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina.)

🏁 El circuito

El Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, fue inaugurado en 1938 y forma parte del calendario de la F1 desde 1973. Es uno de los trazados más emblemáticos del campeonato por su sentido antihorario, desniveles pronunciados y combinación de curvas rápidas y lentas.

Vueltas: 71

Longitud: 4.309 km

Distancia total: 305.939 km

Récord de vuelta: 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018)

🌦️ Posibles lluvias

El clima en San Pablo suele ser impredecible y se esperan lluvias durante el fin de semana, lo que podría agregar un condimento extra a una de las carreras más esperadas del año.