Gallardo renovó con River y prometió: “Vamos a volver a ganar”

En plena tormenta deportiva y con el Superclásico a la vuelta de la esquina, Marcelo Gallardo confirmó su continuidad como entrenador de River Plate. El anuncio se realizó este miércoles por la tarde, en una conferencia de prensa en el Monumental junto al flamante presidente del club, Stefano Di Carlo.

El “Muñeco”, que había suspendido su última rueda de prensa tras la derrota frente a Gimnasia, selló su renovación hasta diciembre de 2026. “Mi seguridad, mi convicción y mis ganas de seguir redoblando la apuesta son lo que me sostiene”, expresó el DT más ganador de la historia millonaria.

Gallardo reconoció el difícil momento futbolístico del equipo, que lucha por clasificarse a la Copa Libertadores 2026: “Estamos en una situación de adversidad, pero River ha atravesado muchas de estas. Este es un buen momento para volver a mentalizarnos y recuperar lo que somos”.

A diferencia de sus anteriores renovaciones, el técnico decidió firmar en plena competencia, justo antes del duelo con Boca. “Soy un pibe de River, no voy a salir corriendo por un mal año deportivo. El que especulaba con eso no me conoce”, afirmó con firmeza.

El Superclásico, que se jugará el domingo desde las 16.30 en la Bombonera, tendrá un condimento especial: River necesita ganar para mantener chances de clasificación directa a la Libertadores. Gallardo lo definió como “un partido ideal para volver a ser”.

Con su renovación, River busca recuperar confianza y cerrar un 2025 complicado, apostando nuevamente a la figura que marcó una era dorada en el club.