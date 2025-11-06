Fiesta de la Tradición en Villa Cañás: la Escuela Nº 178 prepara su 16ª edición

Piden 18 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su hijastra en Villa Cañás
Con entrada libre y gratuita, el sábado 8 y domingo 9 de noviembre Villa Cañás vivirá una nueva Fiesta de la Tradición, organizada por la Escuela Nº 178 junto a su cooperadora y una amplia red de instituciones, con streaming escolar, desfile gauchesco, destrezas criollas, peñas y shows en vivo.
La Escuela Nº 178 de Villa Cañás confirmó la 16ª edición de la Fiesta de la Tradición, una celebración comunitaria que nació en 2009 como antesala del centenario institucional (2010) y que desde entonces creció hasta convertirse en un clásico del calendario local. En 2018, la propuesta recibió un reconocimiento de la Cámara de Senadores de Santa Fe, refrendado por el entonces senador Lisandro Enrico, por su aporte cultural y educativo.
Sábado 8: noche de streaming y música
La apertura será el sábado 8 a las 19:30 con un streaming escolar protagonizado por estudiantes de 1º a 7º grado y del anexo SER 227 “Fray Luis Beltrán” (Campotrofe). La puesta vincula acervo cultural y tradiciones con el programa provincial Comunidades de Aprendizaje, foco Convivencia.
El cierre del sábado está a cargo del grupo musical La 4:40, con programación pensada para un público familiar y finalización alrededor de las 22:00.
Domingo 9: desfile, almuerzo y destrezas
El domingo 9 a las 10:00 iniciará puntual el desfile gauchesco, que históricamente convoca a agrupaciones de la región y provincias vecinas y que en sus últimas ediciones llegó a reunir cerca de 600 montados entre caballos y sulkys, con acompañamiento de otras instituciones locales.
Tras el desfile, se ofrecerá almuerzo en el cuartel de Bomberos para las delegaciones participantes (un representante por agrupación sin costo; las bebidas se abonan aparte).
Por la tarde habrá destrezas criollas en la zona conocida como “la quinta de Causi” y, en paralelo, actividades en el escenario principal para quienes permanecen en el predio: peñas, números artísticos y paseo de artesanos.
La grilla prevé la presentación del grupo Huesca Fértil y un cierre folklórico con Las Voces de Godoy.
Una fiesta con base pedagógica y trabajo en red
La Fiesta de la Tradición es el proyecto institucional de la Escuela 178 y se sostiene en un tejido de cooperación entre docentes, familias, exalumnos, cooperadora, bomberos, servicios de emergencias y diversas entidades. Los fondos que surgen del buffet y actividades asociadas se reinvierten en el mantenimiento del edificio escolar —con más de un siglo de historia— y en mejoras de infraestructura.
Entre las metas próximas figuran el cielorraso del tinglado y la repavimentación del playón compartido con el Nivel Inicial. La organización remarcó que la entrada es libre y gratuita y que la reserva de fecha se realiza con un año de anticipación, dada la magnitud logística del evento.
Dónde y cuándo
