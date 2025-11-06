Elortondo suma nuevas obras de pavimento con apoyo provincial

La presidenta comunal de Elortondo, María Isabel Bosco, y el secretario de Gobierno, Angelo Yocco, firmaron este miércoles en Santa Fe un convenio con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU). El acuerdo permitirá ejecutar nuevas obras de pavimentación en diferentes puntos del pueblo.



La rúbrica contó con el acompañamiento de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y se concretó bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. El objetivo del programa es mejorar la transitabilidad, optimizar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.



“Estas obras son muy esperadas por los vecinos y se suman a un conjunto de proyectos que venimos gestionando con la Provincia”, expresó Bosco, quien destacó la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno santafesino. “Estamos convencidos de que la articulación con el equipo provincial es clave para seguir avanzando en el desarrollo de nuestra localidad. Este tipo de programas nos permite llevar soluciones concretas a los barrios y seguir transformando Elortondo”, agregó.



Por su parte, el secretario de Gobierno, Angelo Yocco, valoró el acompañamiento provincial y recordó que “en los últimos meses pudimos concretar obras de cloacas, mejoras en el Parque 19 de Marzo, avances en la construcción de viviendas y ahora sumamos estas cuadras de pavimento, que eran una demanda de hace tiempo”.



El Programa de Obras Urbanas (POU) permite a municipios y comunas priorizar y solicitar obras de infraestructura con financiamiento provincial. “Es un esquema ágil y transparente, que no solo mejora la calidad de vida de los vecinos, sino que también genera trabajo local”, subrayó Yocco.

Finalmente, destacó el compromiso del Gobierno de Santa Fe: “Es una satisfacción enorme ver cómo los proyectos se van concretando con el acompañamiento del gobernador Pullaro y de los ministros Ciancio y Enrico. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: gestionar para que Elortondo siga creciendo”.