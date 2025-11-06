Accidente fatal en la ruta 4s, distrito Venado Tuerto

Un trágico accidente se registró este martes por la tarde en la ruta 4S, a la altura de la calle 120, en jurisdicción de Venado Tuerto. Cerca de las 18:00, el conductor de un automóvil Fiat, adaptado para carrera, perdió el control del vehículo, impactó contra una alcantarilla y terminó en la cuneta.



Cuando arribaron los servicios de emergencia, el hombre se encontraba dentro del habitáculo sin vida. Trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos Voluntarios, personal del SIES, agentes de Tránsito municipal y de la Policía de la Unidad Regional VIII, junto a la Policía de Investigaciones (PDI).



La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno, Andrea Cavallero, quien dispuso las medidas correspondientes para determinar las causas del siniestro.

