Accidente fatal en la ruta 4s, distrito Venado Tuerto

Elortondo suma nuevas obras de pavimento con apoyo provincial
La presidenta comunal, María Isabel Bosco, firmó junto al ministro Lisandro Enrico un convenio que permitirá avanzar con obras de pavimentación en distintos sectores del pueblo.
Un hombre perdió la vida tras despistar con su auto preparado para competición.Regionales06/11/2025SOFIA ZANOTTI
Un trágico accidente se registró este martes por la tarde en la ruta 4S, a la altura de la calle 120, en jurisdicción de Venado Tuerto. Cerca de las 18:00, el conductor de un automóvil Fiat, adaptado para carrera, perdió el control del vehículo, impactó contra una alcantarilla y terminó en la cuneta.
Cuando arribaron los servicios de emergencia, el hombre se encontraba dentro del habitáculo sin vida. Trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos Voluntarios, personal del SIES, agentes de Tránsito municipal y de la Policía de la Unidad Regional VIII, junto a la Policía de Investigaciones (PDI).
La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno, Andrea Cavallero, quien dispuso las medidas correspondientes para determinar las causas del siniestro.
La comuna habilitó un moderno sector de juegos infantiles con equipamiento seguro y colorido, pensado para el disfrute de las infancias y las familias del barrio.
El tradicional evento se realizará el 22 y 23 de noviembre en el predio del Ferrocarril. Habrá feria de artesanos, competencia de peñas y propuestas gastronómicas.
Cientos de ciclistas unieron Carmen, Elortondo, Melincué, Firmat y Chovet en una travesía que promovió el deporte y la integración regional. La localidad fue sede de un puesto de control con hidratación y frutas para los participantes.
La diputada fue seleccionada entre más de 400 postulaciones mundiales y será la única santafesina en el congreso.
Hasta el 10 de noviembre se podrán anotar familias interesadas en radicarse en la localidad y construir su vivienda, en el marco del programa “Tierra de Sueños y Oportunidades II”.
El youtuber uruguayo cerrará “El Mundo de Fede Vigevani” con una gran función en Buenos Aires el 22 de diciembre.
El pequeño permanece hospitalizado en el Vilela con graves lesiones. Un hombre de 47 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aunque el consumo bajó del 42% al 11% en seis décadas, el cigarrillo continúa cobrando más vidas que cualquier otro factor prevenible, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
La artista contó que antes de su actual gestación atravesó una pérdida y reflexionó sobre su relación con el cuerpo y la maternidad tras superar trastornos alimenticios.
El presidente de Mercado Libre Argentina reclamó que el Gobierno regule a las plataformas chinas que crecen en la región. “Así se generan empleos en China, no en Argentina”, advirtió.
El Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de fin de año. La Libertad Avanza confía en alcanzar los votos necesarios con apoyo de aliados.
El Gobierno reglamentó la compra civil de armas semiautomáticas y de asalto
La fiscal Andrea Cavallero solicitó una pena de 18 años y medio para un hombre acusado de someter sexualmente a su hijastra durante casi una década.