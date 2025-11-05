Bebé de seis meses internado en Rosario tras un aberrante caso de abuso

Un caso de extrema gravedad conmueve a la ciudad de Rosario. Un bebé de seis meses permanece internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela tras haber sufrido un abuso sexual. El pequeño fue sometido a una cirugía por las severas lesiones y su estado de salud continúa siendo monitoreado de cerca.

Según informó el director del hospital, Eduardo Casim, el niño fue llevado al centro de salud por su madre, una adolescente de 16 años, durante la madrugada del lunes. “Luego de la evaluación inicial se constataron lesiones compatibles con un abuso sexual. De inmediato se dio aviso al Ministerio Público de la Acusación y a la Secretaría de Niñez”, señaló el médico en declaraciones a Cada Día (El Tres).

Casim agregó que el menor “tiene lesiones severas” y que “permanecerá internado un largo tiempo”. “Se hizo una exploración bajo anestesia para determinar la magnitud de las lesiones. Tenemos fe en su recuperación. Ahora está despierto, en una habitación general, acompañado por su madre”, detalló.

La investigación comenzó cuando, tras un llamado al 911 por un supuesto robo en la zona de Italia y Gálvez, efectivos policiales se encontraron con una mujer que denunció a Guillermo V., de 47 años, pareja de su hija, como el responsable del ataque.

La madre del bebé había acudido al hospital horas antes por un llanto persistente del niño y al notar sangrado en sus partes íntimas. Luego de ser atendido, el equipo médico decidió intervenirlo quirúrgicamente.

El sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras el caso es investigado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Las autoridades confirmaron que el bebé se encuentra estable dentro de su cuadro y seguirá internado para su recuperación y seguimiento.





