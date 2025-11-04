Más de 200 mil empleos formales se perdieron desde que asumió Milei

Milei recibe a los legisladores libertarios electos en Casa Rosada
El presidente se reúne hoy con los diputados y senadores de La Libertad Avanza para delinear las próximas reformas tributaria y laboral. El PRO quedó fuera del encuentro.
El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), a través de su Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), publicó un relevamiento que muestra una fuerte contracción del empleo formal en la Argentina desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Según el informe, en julio de 2025 el total de trabajadores registrados en la seguridad social alcanzó los 10.096.000, lo que representa una baja del 2% respecto de noviembre de 2023, equivalente a más de 200 mil empleos formales menos.
El estudio advierte que el nivel actual de empleo registrado “alcanzó un nuevo mínimo desde la contracción observada a fines de 2023”, y describe “una fuerte reducción del empleo formal asalariado durante el primer semestre de 2024 y un estancamiento posterior”.
En el sector público, la cantidad de trabajadores registrados se estabilizó en 3,4 millones, pero con una baja del 1,7% desde noviembre de 2023, lo que equivale a unos 58 mil empleos menos. En el sector privado, el número se redujo a 6,24 millones de asalariados, con una pérdida acumulada de 127 mil puestos desde el inicio del actual gobierno.
Por actividad, seis de trece sectores redujeron su nivel de empleo: Minería (-0,8%), Servicios Inmobiliarios (-0,4%), Industria (-0,3%) y Servicios Personales (-0,3%) fueron los más afectados. Solo el sector agropecuario y pesquero mostró una leve mejora (+0,2%).
En el plano territorial, el empleo cayó en 16 provincias. Las bajas más pronunciadas se registraron en Chubut (-1,2%), Santa Cruz (-1,2%) y Tierra del Fuego (-0,8%), mientras que Santiago del Estero (+1,2%), Mendoza (+0,4%), San Juan (+0,2%) y Tucumán (+0,2%) mostraron subas.
El informe también señala que el empleo formal en casas particulares mantiene una tendencia descendente: se perdieron 21 mil puestos (-4%) desde fines de 2023. En comparación con el máximo histórico de 2019, el sector acumula una caída del 11%, lo que equivale a unas 57 mil trabajadoras menos.
