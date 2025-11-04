Dictaron prisión preventiva a Pablo Laurta por el doble femicidio en Córdoba

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Pablo Laurta, imputado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ocurrido el sábado pasado. La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes.



Laurta es considerado autor de los delitos de homicidio calificado por alevosía y violencia de género y violación de domicilio en perjuicio de su expareja y de su madre. Ambas fueron asesinadas en su vivienda de la capital cordobesa, en un hecho que conmocionó a la provincia.

En paralelo, el ciudadano uruguayo enfrenta otra causa en Entre Ríos, donde está acusado del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en Colonia Yeruá. La investigación está a cargo de la fiscal Daniela Montangie, con intervención del defensor oficial José Luis Legarreta y la jueza de Garantías Gabriela Seró, quien también le dictó prisión preventiva por cuatro meses y autorizó su traslado a Córdoba.



El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, adelantó que el operativo de traslado se realizará con una cápsula de unidades especiales y estrictas medidas de seguridad. Laurta será alojado en el penal de Bouwer.

Antes de ser trasladado, el acusado se negó a declarar ante la fiscal Montangie y dejó frases perturbadoras, asegurando que “todo fue por justicia” y que había ido a “rescatar” a su hijo de seis años el día del crimen. En otro momento afirmó: “Me tapan para que no hable”.

Pablo Laurta es conocido en Uruguay por haber fundado la organización “Varones Unidos”, un grupo que dice defender “los derechos de los hombres” y la “equidad en las relaciones de género”. En su sitio web, el acusado publicaba artículos en los que denunciaba supuestos abusos judiciales vinculados a su expareja, Luna Giardina, a quien ahora la Justicia argentina señala como víctima de un femicidio.