Argentino premiado por desmantelar red internacional de tráfico de fauna

Santiago del Estero: detuvieron a una mujer acusada de haber asesinado a su hija de 9 años
La Justicia investiga si la niña falleció tras ingerir clonazepam que su madre le habría suministrado. La mujer tenía antecedentes psiquiátricos.
Emiliano Villegas será reconocido con el premio mundial Clark R. Bavin por su rol en la investigación que frenó una red de caza ilegal entre Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia.Sociedad31/10/2025SOFIA ZANOTTI
El argentino Emiliano Villegas, coordinador operativo del Área Fauna de la Brigada de Control Ambiental en la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, recibirá el premio internacional Clark R. Bavin, el máximo galardón global a la protección de la vida silvestre.
La ceremonia se realizará el 5 de diciembre en Samarcanda, Uzbekistán, en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (COP20 CITES).
Villegas, de 44 años, fue una de las piezas clave en la investigación que permitió desmantelar una red internacional de caza y tráfico ilegal de fauna que operaba en Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia.
El principal acusado del caso es Jorge Noya, dueño del emprendimiento Caza & Safaris, señalado como líder de una organización dedicada al turismo cinegético ilegal.
Durante una serie de allanamientos realizados en 2023, la Justicia Federal secuestró 44 armas, 12 vehículos y casi 8.000 piezas de taxidermia, cuernos y pieles, entre ellas las de yaguareté, especie protegida y declarada Monumento Natural Nacional desde 2001.
La investigación, impulsada por la Brigada de Control Ambiental, la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la organización Freeland International, tomó proyección internacional. Su directora, Juliana Machado Ferreira, fue quien nominó a Villegas para el premio, en reconocimiento a su trabajo en defensa de la biodiversidad y la lucha contra el tráfico de especies.
