Milei viajará a Bolivia para la asunción del presidente electo Rodrigo Paz

Cristina Kirchner responsabilizó a Kicillof por la derrota electoral
La ex presidenta analizó la caída del peronismo y calificó como “un error político” el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses decidido por Axel Kicillof.
Tras el triunfo, felicitó al centrista por redes sociales.
El presidente Javier Milei asistirá el próximo sábado 8 de noviembre a la asunción de Rodrigo Paz como nuevo presidente de Bolivia, según confirmaron fuentes oficiales de Casa Rosada a la agencia Noticias Argentinas.
El acto se desarrollará en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz. La agenda del mandatario argentino aún está en proceso de definición, pero se garantizó su participación en el evento.
Tras conocerse los resultados del balotaje, en el que Paz se impuso con el 54,5% de los votos, Milei expresó su felicitación al nuevo jefe de Estado boliviano a través de sus redes sociales.
“Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones y al pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, escribió el presidente argentino en X.
El libertario celebró además “el fin de la era del socialismo del siglo XXI” en el país vecino y auguró una etapa de “apertura económica y lucha contra la corrupción”.
Con 58 años, Rodrigo Paz marca un cambio de rumbo en Bolivia tras casi veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
El Presidente convocó a mandatarios provinciales a la Casa Rosada para retomar el diálogo político y avanzar en consensos sobre las reformas laboral, tributaria y el Presupuesto 2026.
El Presupuesto 2026 proyecta destinar solo el 0,75% del PBI a Educación y Cultura, eliminando el piso legal del 6%. Universidades y programas escolares, entre los más afectados.
La Justicia comenzó el conteo definitivo en distritos donde la diferencia de votos fue mínima. En La Rioja, Santa Cruz y Río Negro la disputa es voto a voto. En Chaco, Capitanich no reconoce la derrota.
El presidente destacó a Karina Milei por anticipar la victoria de La Libertad Avanza en Buenos Aires y afirmó que el nuevo Congreso permitirá avanzar con las reformas del Pacto de Mayo.
Tras la victoria electoral de La Libertad Avanza, Javier Milei demora el rediseño de su Gabinete mientras crecen las tensiones internas y el kirchnerismo vuelve al modo disputa.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.
El equipo de Billy Donovan sumó su cuarta victoria consecutiva y mantiene el invicto junto a 76ers, Thunder y Spurs. En una noche llena de emoción, Lakers, Rockets y Nuggets también festejaron.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
La artista argentina sumó una función en Buenos Aires y llevará su festival a cinco ciudades de Latinoamérica en 2026.
El servicio de emergencias acudió al lugar tras un aviso del monitoreo municipal. El hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local por precaución.
El Diablito no tiene minutos en Bayer Leverkusen y expresó su deseo de regresar al Millonario. Sin embargo, Manchester City, dueño de su pase, no planea cederlo a un club argentino.