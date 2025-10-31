Milei viajará a Bolivia para la asunción del presidente electo Rodrigo Paz

El presidente Javier Milei asistirá el próximo sábado 8 de noviembre a la asunción de Rodrigo Paz como nuevo presidente de Bolivia, según confirmaron fuentes oficiales de Casa Rosada a la agencia Noticias Argentinas.

El acto se desarrollará en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz. La agenda del mandatario argentino aún está en proceso de definición, pero se garantizó su participación en el evento.

Tras conocerse los resultados del balotaje, en el que Paz se impuso con el 54,5% de los votos, Milei expresó su felicitación al nuevo jefe de Estado boliviano a través de sus redes sociales.

“Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones y al pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, escribió el presidente argentino en X.

El libertario celebró además “el fin de la era del socialismo del siglo XXI” en el país vecino y auguró una etapa de “apertura económica y lucha contra la corrupción”.

Con 58 años, Rodrigo Paz marca un cambio de rumbo en Bolivia tras casi veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).