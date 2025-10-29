Pullaro destacó el potencial productivo y exportador de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este martes de la apertura de la 13ª edición de la Semana Comex, uno de los encuentros empresariales más importantes del país para el sector exportador, que se desarrolla hasta el jueves en la Estación Belgrano de la capital provincial.



Acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, Pullaro destacó la solidez del entramado productivo santafesino y la importancia de fortalecer la articulación entre el sector público y el privado. “Santa Fe tiene el entramado productivo más fuerte y robusto de la República Argentina. Encuentros como este deben potenciar la relación del Estado con el sector privado para consolidar y conquistar nuevos mercados internacionales”, expresó.

El mandatario subrayó que desde el inicio de su gestión se trabaja “hombro con hombro” con empresarios, pymes e industrias. “Nos esforzamos por equilibrar las cuentas públicas, mejorar rutas, aeropuertos y puertos para reducir los costos logísticos y hacer más competitiva a nuestra industria”, señaló.

Además, mencionó programas como In Company y el Santa Fe Business Forum, orientados a acompañar y fortalecer el potencial exportador de las empresas santafesinas. “Tenemos un sector privado muy fuerte y estamos convencidos de que, si el Estado lo acompaña, Santa Fe no tiene techo”, enfatizó.



Durante el acto también participaron el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; legisladores provinciales y representantes de entidades empresarias.

Poletti resaltó que la ciudad vuelva a posicionarse como sede de grandes eventos y negocios, mientras que el director de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Marcelo Elizondo, valoró “el salto que necesita el comercio exterior argentino”. A su turno, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, Enzo Zamboni, llamó a consolidar la estabilidad macro y microeconómica para “propiciar la producción y la exportación”.

La Semana Comex es organizada por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Agencia Santa Fe Global, junto a la CaCESFe, la CACyS y la Municipalidad de Santa Fe.