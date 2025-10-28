Docentes santafesinos reclaman reabrir la paritaria salarial

Caren Tepp marcó el peor resultado del peronismo santafesino en diez años
Ni el apoyo de Agustín Rossi ni el discurso de renovación alcanzaron para revertir la caída del justicialismo, que atraviesa su momento más crítico en una década.
Sadop y Amsafé pidieron al Gobierno provincial una urgente actualización salarial ante la pérdida del poder adquisitivo.Política Sta Fe28/10/2025LORENA ACOSTA
Los gremios docentes de Santa Fe volvieron a exigir al Ejecutivo provincial que convoque a una nueva mesa paritaria para discutir aumentos salariales. Tanto Sadop como Amsafé remarcaron la necesidad de una recomposición urgente que compense la inflación acumulada de los últimos meses.
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, había anticipado que el Gobierno llamará a los sindicatos que representan a los trabajadores estatales una vez que el INDEC difunda el índice de inflación de octubre. Hasta entonces, las negociaciones continúan en pausa, mientras el malestar docente crece en toda la provincia.
La diputada nacional Romina Diez presentó la iniciativa que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto busca incentivar el empleo formal y otorgar beneficios fiscales a las pymes.
Un juez federal dispuso el cese inmediato de la difusión de noticias y videos falsos que vinculaban a la candidata de Fuerza Patria con mensajes apócrifos. El fallo advierte sobre la “inducción del voto con engaños”.
El candidato a diputado nacional por Santa Fe, Agustín Pellegrini, advirtió sobre el riesgo de un posible indulto a Cristina Kirchner y aseguró que solo La Libertad Avanza puede evitar “el regreso al pasado”.
En un acto con más de 1.500 asistentes en Rosario, el Partido Socialista expresó su apoyo a la lista de diputados nacionales de Provincias Unidas, encabezada por Gisela Scaglia y Pablo Farías, de cara a las elecciones del 26 de octubre.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
Tras la salida de Patricia Bullrich al Senado, el Gobierno se prepara para designar a Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Fuentes oficiales aseguran que la decisión está prácticamente tomada.
El accidente ocurrió en la autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. El colectivo trasladaba simpatizantes que viajaban a Argentina para ver la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing.
Durante el empate 2-2 con Limache, grupos enfrentados del Cacique protagonizaron disturbios con armas blancas, muletas y cinturones en la tribuna norte.
En un torneo con 118 expulsiones, el Canalla es el único que no vio la roja en todo el año. ¿Fair play impecable o guiño arbitral?
La Fiebre se impuso ante Ciudad en Venado Tuerto y quedó como único escolta del líder Olimpia, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la fase regular del Clausura de la AVB.