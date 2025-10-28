Docentes santafesinos reclaman reabrir la paritaria salarial

Los gremios docentes de Santa Fe volvieron a exigir al Ejecutivo provincial que convoque a una nueva mesa paritaria para discutir aumentos salariales. Tanto Sadop como Amsafé remarcaron la necesidad de una recomposición urgente que compense la inflación acumulada de los últimos meses.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, había anticipado que el Gobierno llamará a los sindicatos que representan a los trabajadores estatales una vez que el INDEC difunda el índice de inflación de octubre. Hasta entonces, las negociaciones continúan en pausa, mientras el malestar docente crece en toda la provincia.