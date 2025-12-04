Diputados santafesinos juraron en una sesión marcada por tensiones y festejos
La Justicia santafesina condenó a Horacio Daniel Bertoglio, exconcejal de Sunchales y funcionario del gobierno provincial, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El fallo, dictado por el juez Gustavo Bumaguin en Rafaela, impuso una pena de 1 año y 3 meses de prisión condicional y una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Según la sentencia, Bertoglio utilizó su banca de concejal para intervenir en un expediente municipal vinculado al “Loteo Solaro”, un emprendimiento privado en el que él mismo actuaba como administrador y apoderado. La investigación determinó que mantuvo ese rol aún después de asumir como edil, pese a haber comunicado que se apartaba del proyecto.
El origen del vínculo se remonta a 2013, cuando recibió un poder amplio para gestionar habilitaciones y trámites del loteo ante organismos oficiales. Sin embargo, entre diciembre de 2019 y abril de 2021, ya como concejal, participó de decisiones relativas al emprendimiento, generando un evidente conflicto de intereses.
La fiscal Fabiana Bertero sostuvo que Bertoglio actuó simultáneamente como funcionario y como representante del loteo, orientando sus intervenciones para favorecer un negocio inmobiliario en el que mantenía intereses directos. En ese período, además, la situación ya era conocida en Sunchales y generó planteos dentro del Concejo Municipal.
Pese a la causa abierta desde 2021, Bertoglio completó la mayor parte de su mandato como concejal y más tarde fue incorporado al gobierno de Maximiliano Pullaro como Asistente Técnico en Ordenamiento Territorial, un área vinculada justamente al uso del suelo y la aprobación de loteos.
La condena llega ahora con un mensaje contundente: quien utilice un cargo público para intervenir en asuntos donde posee intereses particulares no podrá volver a integrar la administración estatal. El caso también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno y los criterios de designación dentro del Ejecutivo provincial.
La sentencia marca un precedente jurídico importante, mientras continúa la discusión política sobre cómo se evaluó y permitió el ingreso de Bertoglio a la estructura provincial pese a las advertencias que existían sobre su situación.
Tras un 2025 adverso en las urnas, el gobernador decidió no asumir la conducción radical a nivel nacional y opta por concentrarse en Santa Fe, sostener su estructura interna y operar con bajo perfil.
El gobernador encabezó en Rosario la entrega de móviles policiales destinados a distintas áreas operativas de la provincia. La inversión supera los $4.500 millones y forma parte del plan que, según el Gobierno, redujo la violencia y el delito.
La diputada rosarina dejó el PRO y se incorporó al bloque libertario. Su pase modifica el equilibrio en Diputados y anticipa nuevos movimientos dentro de la representación santafesina.
La primera audiencia pública reunió a intendentes, legisladores, académicos y organizaciones. La discusión definirá el modelo de gestión local para las próximas décadas.
A pocos días de la asunción en el Congreso, el espacio federal muestra su primera gran ruptura: Scaglia negocia un bloque para los gobernadores y el socialismo santafesino prepara uno propio. La unidad electoral no logró traducirse en cohesión parlamentaria.
