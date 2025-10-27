Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza: “Hoy ha sido un día histórico para el país”

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
La exvedette y conductora obtuvo una banca por La Libertad Avanza tras alcanzar el 32,64% de los votos en su provincia. Asumirá el 10 de diciembre.
El presidente destacó el resultado electoral y aseguró que comienza “la construcción de la Argentina grande”.Política 27/10/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei celebró anoche la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y definió la jornada como “un día histórico para el país”. Pasadas las 22.30, el mandatario habló desde el búnker libertario en Buenos Aires y aseguró que “el pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia”.
“Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, expresó Milei, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ex presidente Mauricio Macri.
El jefe de Estado valoró la implementación de la Boleta Única de Papel en todo el país, a la que calificó como “un éxito rotundo”. “De La Quiaca a Ushuaia, los argentinos confirmaron su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, sostuvo.
Durante su discurso, Milei también agradeció a su equipo de gobierno y ratificó el rumbo reformista. “Tenemos que avanzar el camino reformista y traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, dijo ante los militantes que celebraban el resultado electoral.
Antes de cerrar, el presidente lanzó una frase que resonó en todo el recinto: “Los argentinos le dijeron basta al populismo. ¡Populismo nunca más!”.
La exvedette y conductora obtuvo una banca por La Libertad Avanza tras alcanzar el 32,64% de los votos en su provincia. Asumirá el 10 de diciembre.
Fuerza Patria obtuvo tres bancas en las elecciones legislativas. Desde el escenario, Caren Tepp habló ante la militancia con un mensaje de autocrítica y esperanza.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos celebró el triunfo de La Libertad Avanza y destacó la relación bilateral bajo la administración de Donald Trump.
El crédito fue autorizado por decreto y estará destinado al fortalecimiento del PAMI. Las divisas ingresarán al Banco Central para reforzar las reservas internacionales.
El Tribunal Oral Federal 7 rechazó el pedido de la defensa y confirmó que la ex presidenta deberá afrontar el juicio oral desde el 6 de noviembre.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.