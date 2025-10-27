Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza: “Hoy ha sido un día histórico para el país”

El presidente Javier Milei celebró anoche la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y definió la jornada como “un día histórico para el país”. Pasadas las 22.30, el mandatario habló desde el búnker libertario en Buenos Aires y aseguró que “el pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia”.



“Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, expresó Milei, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ex presidente Mauricio Macri.

El jefe de Estado valoró la implementación de la Boleta Única de Papel en todo el país, a la que calificó como “un éxito rotundo”. “De La Quiaca a Ushuaia, los argentinos confirmaron su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, sostuvo.



Durante su discurso, Milei también agradeció a su equipo de gobierno y ratificó el rumbo reformista. “Tenemos que avanzar el camino reformista y traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, dijo ante los militantes que celebraban el resultado electoral.

Antes de cerrar, el presidente lanzó una frase que resonó en todo el recinto: “Los argentinos le dijeron basta al populismo. ¡Populismo nunca más!”.