Pablo Quirno será el nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

Mariano Cúneo Libarona deja el Ministerio de Justicia tras las elecciones
El funcionario confirmó que dejará su cargo el lunes, un día después de los comicios legislativos. Su salida se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein.
El secretario de Finanzas asumirá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores tras la renuncia de Werthein. Tiene un estrecho vínculo con Luis Caputo.Política 23/10/2025SOFIA ZANOTTI
El actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, fue designado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia al presidente Javier Milei, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.
Quirno, de perfil técnico y cercano al ministro de Economía Luis Caputo, asumirá en los próximos días con el desafío de sostener la política exterior del Gobierno en un contexto de redefiniciones diplomáticas.
La salida de Werthein se suma a otros recientes cambios en el Gabinete nacional, a pocas jornadas de las elecciones legislativas.
