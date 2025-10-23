Pablo Quirno será el nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

El actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, fue designado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia al presidente Javier Milei, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

Quirno, de perfil técnico y cercano al ministro de Economía Luis Caputo, asumirá en los próximos días con el desafío de sostener la política exterior del Gobierno en un contexto de redefiniciones diplomáticas.

La salida de Werthein se suma a otros recientes cambios en el Gabinete nacional, a pocas jornadas de las elecciones legislativas.