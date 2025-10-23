Perú declaró el estado de emergencia y crece la alarma por la final de la Libertadores

El gobierno interino de José Jerí decretó el estado de emergencia en Perú debido a la creciente ola de inseguridad y a las protestas que sacuden al país. La medida, que restringe reuniones y circulación en moto, contempla la militarización de las calles en Lima y en el vecino puerto del Callao por 30 días.

La decisión encendió las alarmas en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ya que el 29 de noviembre está programada la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de la capital peruana. El recinto fue también sede de la recordada final entre Flamengo y River en 2019.

Según informaron medios locales, las protestas están lideradas principalmente por jóvenes de la denominada Generación Z, en repudio al Congreso y al nuevo gobierno de derecha encabezado por Jerí.

Por estas horas, la Conmebol sigue de cerca la situación política y evalúa escenarios alternativos. Cualquier modificación de sede deberá definirse en conjunto entre el presidente del organismo, Alejandro Domínguez, y su par de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

En caso de no poder garantizarse la seguridad, Buenos Aires aparece como la principal opción para albergar el encuentro, en cumplimiento del protocolo que sugiere utilizar la ciudad que fue sede de la edición anterior.