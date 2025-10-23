Allanan estudios contables y domicilios vinculados a José Luis Espert

Trágico choque en la Ruta 8: murió un conductor en Río Cuarto
La causa por presunto lavado de dinero que salpica al diputado nacional José Luis Espert sumó nuevos allanamientos en la ciudad bonaerense de Pergamino, su lugar de origen. Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, y se centraron en el Estudio Contable de Fernando Escobar, amigo personal del economista y señalado como posible domicilio fiscal del legislador.
Los operativos buscan documentación vinculada a Federico Andrés “Fred” Machado, empresario con pedido de extradición a Estados Unidos, acusado de narcotráfico y de haber financiado actividades políticas a través de maniobras de lavado.
La investigación apunta a dos hechos principales: el pago de 200.000 dólares que Espert habría recibido en una cuenta del Banco Morgan Stanley durante su campaña presidencial de 2019, como parte de un supuesto acuerdo de un millón de dólares, y el uso de bienes proporcionados por Machado, entre ellos una camioneta blindada y un avión privado que el dirigente utilizó en al menos 35 viajes, incluso para visitas personales a Pergamino.
El escándalo tuvo un fuerte impacto político: Espert renunció a su candidatura por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados y pidió licencia en la Cámara baja.
Los recientes procedimientos judiciales se suman al allanamiento previo en su vivienda de San Isidro, dentro de una causa donde la Justicia rechazó la inhibitoria presentada por su defensa, que pretendía trasladar el expediente a los tribunales de Comodoro Py.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
