Catalina salió de terapia y su familia celebra su recuperación

Catalina, la niña de 10 años que resultó gravemente herida tras la explosión de una maqueta en una feria de ciencias en Rancagua, partido de Pergamino, salió de terapia intensiva y continúa su recuperación en una sala común del hospital Garrahan.

“Está bien, va mejorando. Es una felicidad enorme”, expresaron sus padres desde la puerta del hospital, visiblemente aliviados luego de varias semanas de angustia.

El accidente ocurrió durante un experimento escolar en la escuela de la localidad bonaerense, cuando una maqueta explotó y provocó serias lesiones en el rostro, un ojo y el maxilar de la niña. Catalina fue sometida a una cirugía de 11 horas para extraerle una esquirla de metal que había quedado incrustada en el cráneo.

Hoy, su evolución genera esperanza. “Lo importante ahora es que se recupere lo mejor posible”, agregaron sus padres, que acompañan cada avance con gratitud y emoción. La comunidad educativa y vecinos de Pergamino continúan enviando mensajes de apoyo a la familia.