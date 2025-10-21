Catalina salió de terapia y su familia celebra su recuperación

Prisión preventiva para dos parejas acusadas de traficar más de 230 kilos de cocaína
El fallo se dictó en Jujuy. Los cuatro acusados integrarían una red familiar dedicada al transporte de droga desde Bolivia hacia Buenos Aires.
Tras semanas de preocupación, la nena herida por la explosión de una maqueta en una feria de ciencias fue trasladada a una sala común del hospital Garrahan. Su evolución emociona a todo Pergamino.Sociedad21/10/2025LORENA ACOSTA
Catalina, la niña de 10 años que resultó gravemente herida tras la explosión de una maqueta en una feria de ciencias en Rancagua, partido de Pergamino, salió de terapia intensiva y continúa su recuperación en una sala común del hospital Garrahan.
“Está bien, va mejorando. Es una felicidad enorme”, expresaron sus padres desde la puerta del hospital, visiblemente aliviados luego de varias semanas de angustia.
El accidente ocurrió durante un experimento escolar en la escuela de la localidad bonaerense, cuando una maqueta explotó y provocó serias lesiones en el rostro, un ojo y el maxilar de la niña. Catalina fue sometida a una cirugía de 11 horas para extraerle una esquirla de metal que había quedado incrustada en el cráneo.
Hoy, su evolución genera esperanza. “Lo importante ahora es que se recupere lo mejor posible”, agregaron sus padres, que acompañan cada avance con gratitud y emoción. La comunidad educativa y vecinos de Pergamino continúan enviando mensajes de apoyo a la familia.
Un estudio nacional reveló que la mayoría de los argentinos no alcanza los niveles saludables de ejercicio, alimentación ni descanso. Los jóvenes son el grupo más vulnerable.
Delincuentes se hacen pasar por funcionarios de ANSES y visitan hogares para obtener datos personales y bancarios. El organismo recordó que no realiza operativos ni relevamientos en domicilios.
El empresario Alejandro Trasmonte, titular de TN Group, fue imputado por estafa y exacciones ilegales agravadas.
La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro personas y secuestró más de seis kilos de cocaína valuados en más de 200 millones de pesos. El operativo comenzó en un kiosco de Almagro y terminó en Villa Fiorito.
La Sociedad Argentina de Cardiología lanzó una iniciativa federal que busca reducir la mortalidad cardiovascular mediante redes locales de atención rápida y coordinada.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.