Solo 2 de cada 10 argentinos cumplen con la actividad física recomendada

Un estudio nacional reveló que la mayoría de los argentinos no alcanza los niveles saludables de ejercicio, alimentación ni descanso. Los jóvenes son el grupo más vulnerable.

21/10/2025
Un reciente informe sobre hábitos y estilos de vida en la Argentina reveló una preocupante tendencia: solo el 20% de la población cumple con la actividad física mínima recomendada, apenas 1 de cada 4 consume frutas y verduras a diario y más de la mitad duerme menos de siete horas por noche.

El estudio, titulado “Salud argentina: hábitos y estilos de vida”, fue realizado por la Dra. Fátima González Palau, directora del Instituto de Neurociencias y Bienestar de Insight 21, sobre una muestra de 1.050 personas de siete grandes ciudades del país.

Entre los principales resultados, se destaca que el 78,8% de los encuestados no alcanza los 150 minutos semanales de ejercicio sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la alimentación, solo el 26,8% consume frutas y verduras diariamente, un hábito que mejora entre los adultos mayores (33,9%) pero desciende drásticamente entre los jóvenes (16,2%).

El descanso también muestra indicadores preocupantes: el 51,2% duerme menos de siete horas por noche, y un 66% reconoce dificultades para lograr un sueño reparador.

El informe además señala una fuerte brecha de género. El 84% de las mujeres realiza chequeos médicos preventivos, frente al 66,3% de los varones. También ellas presentan mejores indicadores de alimentación y descanso.

Por edades, los jóvenes de 18 a 29 años aparecen como el grupo más vulnerable, con los peores niveles de actividad física, alimentación y control médico. En contraposición, los adultos mayores muestran mayor conciencia preventiva, aunque sufren más problemas de sueño y enfermedades crónicas.

Finalmente, el estudio resalta un factor determinante: a mayor nivel educativo, mayor adhesión a hábitos saludables, incluyendo la práctica regular de ejercicio, una alimentación equilibrada y el seguimiento médico preventivo.

