Solo 2 de cada 10 argentinos cumplen con la actividad física recomendada

Prisión preventiva para dos parejas acusadas de traficar más de 230 kilos de cocaína
Un reciente informe sobre hábitos y estilos de vida en la Argentina reveló una preocupante tendencia: solo el 20% de la población cumple con la actividad física mínima recomendada, apenas 1 de cada 4 consume frutas y verduras a diario y más de la mitad duerme menos de siete horas por noche.
Un reciente informe sobre hábitos y estilos de vida en la Argentina reveló una preocupante tendencia: solo el 20% de la población cumple con la actividad física mínima recomendada, apenas 1 de cada 4 consume frutas y verduras a diario y más de la mitad duerme menos de siete horas por noche.
El estudio, titulado “Salud argentina: hábitos y estilos de vida”, fue realizado por la Dra. Fátima González Palau, directora del Instituto de Neurociencias y Bienestar de Insight 21, sobre una muestra de 1.050 personas de siete grandes ciudades del país.
Entre los principales resultados, se destaca que el 78,8% de los encuestados no alcanza los 150 minutos semanales de ejercicio sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la alimentación, solo el 26,8% consume frutas y verduras diariamente, un hábito que mejora entre los adultos mayores (33,9%) pero desciende drásticamente entre los jóvenes (16,2%).
El descanso también muestra indicadores preocupantes: el 51,2% duerme menos de siete horas por noche, y un 66% reconoce dificultades para lograr un sueño reparador.
El informe además señala una fuerte brecha de género. El 84% de las mujeres realiza chequeos médicos preventivos, frente al 66,3% de los varones. También ellas presentan mejores indicadores de alimentación y descanso.
Por edades, los jóvenes de 18 a 29 años aparecen como el grupo más vulnerable, con los peores niveles de actividad física, alimentación y control médico. En contraposición, los adultos mayores muestran mayor conciencia preventiva, aunque sufren más problemas de sueño y enfermedades crónicas.
Finalmente, el estudio resalta un factor determinante: a mayor nivel educativo, mayor adhesión a hábitos saludables, incluyendo la práctica regular de ejercicio, una alimentación equilibrada y el seguimiento médico preventivo.
Tras semanas de preocupación, la nena herida por la explosión de una maqueta en una feria de ciencias fue trasladada a una sala común del hospital Garrahan. Su evolución emociona a todo Pergamino.
Delincuentes se hacen pasar por funcionarios de ANSES y visitan hogares para obtener datos personales y bancarios. El organismo recordó que no realiza operativos ni relevamientos en domicilios.
El empresario Alejandro Trasmonte, titular de TN Group, fue imputado por estafa y exacciones ilegales agravadas.
La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro personas y secuestró más de seis kilos de cocaína valuados en más de 200 millones de pesos. El operativo comenzó en un kiosco de Almagro y terminó en Villa Fiorito.
La Sociedad Argentina de Cardiología lanzó una iniciativa federal que busca reducir la mortalidad cardiovascular mediante redes locales de atención rápida y coordinada.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.