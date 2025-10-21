Solo 2 de cada 10 argentinos cumplen con la actividad física recomendada

Un reciente informe sobre hábitos y estilos de vida en la Argentina reveló una preocupante tendencia: solo el 20% de la población cumple con la actividad física mínima recomendada, apenas 1 de cada 4 consume frutas y verduras a diario y más de la mitad duerme menos de siete horas por noche.

El estudio, titulado “Salud argentina: hábitos y estilos de vida”, fue realizado por la Dra. Fátima González Palau, directora del Instituto de Neurociencias y Bienestar de Insight 21, sobre una muestra de 1.050 personas de siete grandes ciudades del país.

Entre los principales resultados, se destaca que el 78,8% de los encuestados no alcanza los 150 minutos semanales de ejercicio sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la alimentación, solo el 26,8% consume frutas y verduras diariamente, un hábito que mejora entre los adultos mayores (33,9%) pero desciende drásticamente entre los jóvenes (16,2%).

El descanso también muestra indicadores preocupantes: el 51,2% duerme menos de siete horas por noche, y un 66% reconoce dificultades para lograr un sueño reparador.

El informe además señala una fuerte brecha de género. El 84% de las mujeres realiza chequeos médicos preventivos, frente al 66,3% de los varones. También ellas presentan mejores indicadores de alimentación y descanso.

Por edades, los jóvenes de 18 a 29 años aparecen como el grupo más vulnerable, con los peores niveles de actividad física, alimentación y control médico. En contraposición, los adultos mayores muestran mayor conciencia preventiva, aunque sufren más problemas de sueño y enfermedades crónicas.

Finalmente, el estudio resalta un factor determinante: a mayor nivel educativo, mayor adhesión a hábitos saludables, incluyendo la práctica regular de ejercicio, una alimentación equilibrada y el seguimiento médico preventivo.