ANSES alertó por estafas domiciliarias con falsos agentes del organismo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que afecta a beneficiarios en distintas provincias del país. Según informaron, los delincuentes se presentan en los domicilios fingiendo ser empleados del organismo, con el objetivo de obtener información personal o acceder a cuentas bancarias.

ANSES aclaró que no realiza censos, operativos ni relevamientos en domicilios particulares ni en la vía pública, y que cualquier persona que se presente en nombre de la institución debe ser considerada sospechosa.

Los estafadores utilizan dos métodos principales:

Contacto a distancia: llaman por teléfono, envían correos o mensajes en redes sociales solicitando números de CBU o contraseñas.

Visitas al domicilio: se presentan con formularios falsos o argumentos como “verificar datos”.

El organismo recordó que nunca solicita información personal ni bancaria por teléfono, correo electrónico o redes sociales, e instó a la población a seguir estas recomendaciones:

No brindar datos a contactos desconocidos.

No abrir enlaces sospechosos ni responder mensajes dudosos.

Cortar la comunicación ante cualquier duda.

Confirmar siempre la información en los canales oficiales de ANSES.

Cómo denunciar un intento de fraude:

Las denuncias pueden realizarse en línea a través de Mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia, de forma presencial en cualquier oficina del país o por correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, CABA (CP 1063).

ANSES pidió a los ciudadanos, especialmente a los adultos mayores, mantenerse alertas y compartir la advertencia con familiares y vecinos para prevenir nuevos casos.

Canales oficiales de atención:

Mi ANSES: plataforma web para trámites y consultas.

App Mi ANSES: disponible para celulares y tablets.

Atención virtual y telefónica: línea 130, disponible las 24 horas.

Oficinas y Terminales de Autogestión Electrónica (TAE): para trámites presenciales o rápidos.