Santa Fe obtuvo más de 700 fallos contra hábeas corpus de narcotraficantes

Desde diciembre de 2023, el Gobierno de Santa Fe lleva adelante una política firme contra el poder narco dentro de las cárceles. La modificación de la Ley Penitenciaria y la creación de la figura del “interno de alto perfil” marcaron un punto de inflexión en el control penitenciario y en la lucha contra las organizaciones criminales.

En apenas 20 meses, el equipo jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad obtuvo más de 700 fallos favorables ante hábeas corpus presentados por narcotraficantes y sus defensores, una cifra inédita en la historia judicial de la provincia.

“Antes de esta ley, los presos más peligrosos vivían como querían dentro de la cárcel, y a los agentes penitenciarios se les hacía casi imposible mantener el control”, explicó María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial. “No podemos relajarnos, porque esto no está terminado. Por eso necesitamos que Gisela Scaglia esté en el Congreso: para consolidar las leyes que hoy defienden a Santa Fe, pero que aún no existen a nivel nacional”, agregó.

Fuentes del Ministerio señalaron que el objetivo es claro: recuperar el control del Estado dentro de los penales y cortar los vínculos de las bandas con el exterior. “En Rosario y en otras ciudades, los nombres que antes daban las órdenes para matar hoy están sometidos a un sistema que los acorrala”, afirmaron.

El Gobierno provincial también destacó que la estrategia no se limita a las cárceles: ya se derribaron o desactivaron casi 80 búnkeres de venta de drogas en distintas localidades. “En el silencio de los fallos, el Estado vuelve a tener voz y la sociedad recupera la esperanza”, subrayaron desde la cartera de Justicia y Seguridad.