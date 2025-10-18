Santa Fe obtuvo más de 700 fallos contra hábeas corpus de narcotraficantes

Milei cambia de rumbo y cerrará la campaña en Santa Fe
El presidente decidió no realizar el acto final en Córdoba, donde da por perdida la elección, y optó por Rosario. Las encuestas ubican a su candidato tercero en Santa Fe.
La Provincia consolidó un avance histórico en el control carcelario tras la creación de la figura de “interno de alto perfil” y la nueva Ley Penitenciaria.Santa Fe18/10/2025SOFIA ZANOTTI
Desde diciembre de 2023, el Gobierno de Santa Fe lleva adelante una política firme contra el poder narco dentro de las cárceles. La modificación de la Ley Penitenciaria y la creación de la figura del “interno de alto perfil” marcaron un punto de inflexión en el control penitenciario y en la lucha contra las organizaciones criminales.
En apenas 20 meses, el equipo jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad obtuvo más de 700 fallos favorables ante hábeas corpus presentados por narcotraficantes y sus defensores, una cifra inédita en la historia judicial de la provincia.
“Antes de esta ley, los presos más peligrosos vivían como querían dentro de la cárcel, y a los agentes penitenciarios se les hacía casi imposible mantener el control”, explicó María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial. “No podemos relajarnos, porque esto no está terminado. Por eso necesitamos que Gisela Scaglia esté en el Congreso: para consolidar las leyes que hoy defienden a Santa Fe, pero que aún no existen a nivel nacional”, agregó.
Fuentes del Ministerio señalaron que el objetivo es claro: recuperar el control del Estado dentro de los penales y cortar los vínculos de las bandas con el exterior. “En Rosario y en otras ciudades, los nombres que antes daban las órdenes para matar hoy están sometidos a un sistema que los acorrala”, afirmaron.
El Gobierno provincial también destacó que la estrategia no se limita a las cárceles: ya se derribaron o desactivaron casi 80 búnkeres de venta de drogas en distintas localidades. “En el silencio de los fallos, el Estado vuelve a tener voz y la sociedad recupera la esperanza”, subrayaron desde la cartera de Justicia y Seguridad.
Un nuevo operativo en Rosario elevó a 77 las inactivaciones de puntos de venta de drogas en la provincia. La acción forma parte de la aplicación de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro.
Los docentes santafesinos realizan un paro de 24 horas en adhesión a Ctera. Desde el Gobierno provincial ratificaron la apertura de las escuelas y el descuento del día no trabajado.
El Gobierno nacional confirmó el aval para tres operaciones de financiamiento: dos créditos de la CAF y la posibilidad de emitir bonos en Estados Unidos. Los fondos se destinarán a obras de infraestructura y a los Juegos Odesur 2026.
El Gobierno de Santa Fe confirmó que aplicará descuentos a quienes no trabajen el martes 14, cuando CTERA realizará un paro nacional docente.
El proyecto busca crear una red provincial de detección y tratamiento rápido de accidentes cerebrovasculares.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
Tres camiones protagonizaron accidentes en la madrugada de este viernes en la Ruta Nacional 33, sin heridos pero con importantes daños materiales.
La AFA confirmó la nueva fecha del partido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro se disputará el lunes 27 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.
El astro de los Lakers estará fuera al menos 12 partidos por una lesión en el nervio ciático.
Agentes penitenciarios descubrieron un agujero en un muro externo tras escuchar ruidos sospechosos durante la madrugada. Investigan si se trató de un intento de fuga.
La modelo enfrentó a la prensa luego de que trascendieran versiones que apuntaban a su ex, su padre y su hermana en una supuesta estafa inmobiliaria.