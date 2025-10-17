La Comuna de Carmen avanza con nuevas obras de asfaltado

Las tareas se realizan con fondos comunales en calles Sargento Cabral y Colón, reflejando una gestión responsable y comprometida con los vecinos.

Regionales17/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
562985469_1117119160593271_8407706968447529766_n

La Comuna de Carmen continúa ejecutando obras con recursos propios, reafirmando su compromiso con el desarrollo local y el bienestar de los vecinos. En esta oportunidad, se llevan adelante trabajos de asfaltado en calle Sargento Cabral, entre Lisandro de la Torre e Hipólito Yrigoyen, y en calle Colón, en el mismo tramo.
563520076_1117118950593292_5462437812093351851_n564029433_1117118910593296_8710354085256154517_n

Desde la administración comunal destacaron que estas intervenciones son posibles gracias a una gestión responsable, ordenada y transparente, que permite destinar fondos propios a obras públicas sin costo alguno para los frentistas.

“Son tiempos económicos difíciles, pero seguimos apostando al progreso y a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, señalaron desde la Comuna, que remarcó además la importancia de mantener un manejo eficiente de los recursos locales.
566223564_1117118860593301_1510194600254989794_n566318524_1117118827259971_4147119696441046968_n

Mientras tanto, las autoridades comunales manifestaron su expectativa por las obras provinciales ya presentadas y en espera de ejecución, confiando en que llegarán pronto para seguir transformando la localidad.

“Seguimos trabajando con esfuerzo y esperanza. Las obras que gestionamos ante la Provincia llegarán cuando el viento sople a nuestro favor”, expresaron desde la gestión comunal.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias