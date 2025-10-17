La Comuna de Carmen avanza con nuevas obras de asfaltado

Suspendidos los vuelos entre Buenos Aires y Venado Tuerto
La Comuna de Carmen continúa ejecutando obras con recursos propios, reafirmando su compromiso con el desarrollo local y el bienestar de los vecinos. En esta oportunidad, se llevan adelante trabajos de asfaltado en calle Sargento Cabral, entre Lisandro de la Torre e Hipólito Yrigoyen, y en calle Colón, en el mismo tramo.
Desde la administración comunal destacaron que estas intervenciones son posibles gracias a una gestión responsable, ordenada y transparente, que permite destinar fondos propios a obras públicas sin costo alguno para los frentistas.
“Son tiempos económicos difíciles, pero seguimos apostando al progreso y a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, señalaron desde la Comuna, que remarcó además la importancia de mantener un manejo eficiente de los recursos locales.
Mientras tanto, las autoridades comunales manifestaron su expectativa por las obras provinciales ya presentadas y en espera de ejecución, confiando en que llegarán pronto para seguir transformando la localidad.
“Seguimos trabajando con esfuerzo y esperanza. Las obras que gestionamos ante la Provincia llegarán cuando el viento sople a nuestro favor”, expresaron desde la gestión comunal.
