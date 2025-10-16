Griselda Siciliani confirmó el estreno de la tercera temporada de Envidiosa

Santiago del Moro renovó contrato con Telefe por cinco años
El conductor de Gran Hermano confirmó su continuidad en Telefe y adelantó que ya trabaja en la nueva edición del reality, que incluirá a famosos.
La exitosa serie argentina de Netflix vuelve en noviembre de 2025. Su protagonista, Griselda Siciliani, adelantó la fecha en una entrevista con Mario Pergolini.Espectáculos16/10/2025SOFIA ZANOTTI
La comedia argentina Envidiosa, uno de los mayores éxitos de Netflix en los últimos años, tendrá su tercera temporada en noviembre de 2025. La confirmación llegó de la mano de su protagonista, Griselda Siciliani, quien reveló la fecha durante una entrevista con Mario Pergolini.
La serie, que debutó en septiembre de 2024, se convirtió rápidamente en un fenómeno en la plataforma, alcanzando los primeros puestos del ranking global y manteniéndose varias semanas entre las más vistas. En febrero de este año se estrenaron los 11 episodios de la segunda temporada, consolidando su éxito.
Envidiosa narra la historia de Victoria Mori, una mujer que atraviesa una crisis personal al cumplir 40 años. Tras años de pareja con Daniel, comienza a cuestionarse sus decisiones y a compararse con sus amigas, lo que la lleva a replantearse su vida sentimental y profesional.
El elenco está encabezado por Siciliani, acompañada por Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo y una participación especial de Benjamín Vicuña.
Desde su estreno, la ficción creada y producida en Argentina se destacó por su humor ácido, su retrato generacional y la naturalidad de sus diálogos, convirtiéndose en una de las producciones más celebradas del catálogo local de Netflix.
