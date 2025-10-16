Redes que Salvan Vidas: un programa nacional para mejorar la atención del infarto

Descubren en La Rioja una nueva especie de dinosaurio de 230 millones de años
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Argentina: tres de cada diez fallecimientos están vinculados al corazón o al sistema circulatorio, lo que representa unas 100 mil muertes por año. Además, se estima que en el país ocurren unos 40 mil infartos agudos de miocardio anuales, más de 100 por día.
En este contexto, la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) presentó el programa “Redes que Salvan Vidas”, una estrategia que acompaña a provincias y municipios en el diseño e implementación de redes locales de atención del infarto agudo de miocardio (IAM), con el fin de mejorar la respuesta sanitaria y reducir la mortalidad.
El proyecto fue presentado durante el 51° Congreso Argentino de Cardiología, que se realiza en Buenos Aires. Según los especialistas, más del 90% de los fallecimientos por infarto se produce antes de que el paciente llegue al hospital, lo que resalta la importancia de fortalecer la atención prehospitalaria y acortar los tiempos de respuesta.
“El infarto es una urgencia tiempo-dependiente: cuanto antes se reanuda el flujo sanguíneo, menor será el daño cardíaco y mejor el pronóstico”, explicó el Dr. Pablo Stutzbach, presidente de la SAC. Por su parte, el Dr. Sergio Baratta, presidente electo, subrayó que “no basta con tener centros de alta complejidad, sino garantizar que el paciente llegue a tiempo”.
El programa contempla capacitaciones, auditorías, protocolos de actuación y acompañamiento técnico para cada región, respetando las particularidades geográficas y de infraestructura. Varias jurisdicciones ya manifestaron su interés en sumarse, entre ellas Misiones, Catamarca, Santa Fe, el Alto Valle de Río Negro y Pilar (Buenos Aires).
El desafío principal, señalan los expertos, será lograr la coordinación efectiva entre gobiernos, hospitales y servicios de emergencia, especialmente en zonas rurales o con dificultades de acceso. Aun así, el objetivo es claro: acortar los tiempos de atención, reducir muertes evitables y fortalecer la equidad sanitaria en todo el país.
