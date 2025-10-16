Justicia prohíbe al Gobierno de Santa Fe usar recursos oficiales con fines electorales

Pullaro encabezó la quema de drogas incautadas en Avellaneda
Se incineraron 300 kilos de marihuana, 16 de cocaína y más de 3.000 gruesas de cigarrillos. El gobernador destacó la baja del 65% en los índices de violencia.
Un fallo federal ordena al gobernador Maximiliano Pullaro suspender toda publicidad institucional y actos oficiales de carácter proselitista hasta el 24 de octubre.Política Sta Fe16/10/2025LORENA ACOSTA
La Justicia Federal Electoral hizo lugar a una denuncia presentada por sectores opositores contra el Gobierno de Santa Fe, al considerar que se incurrió en el uso político de recursos provinciales y de la publicidad oficial durante el período electoral.
La resolución, basada en los artículos 64 quáter y 133 bis del Código Electoral Nacional, obliga al Ejecutivo provincial a cesar en un plazo de 24 horas toda difusión institucional o acto oficial con fines electorales, medida que regirá hasta el 24 de octubre de 2025.
Según el fallo, la decisión busca preservar la equidad del proceso electoral y evitar ventajas indebidas a través del uso del aparato estatal. De esta manera, la Justicia marcó un límite al aprovechamiento de recursos públicos para la promoción partidaria.
Hasta el momento, el gobierno de Maximiliano Pullaro no emitió un comunicado oficial sobre la sentencia. Sin embargo, especialistas en derecho electoral destacaron la importancia del fallo como precedente para reforzar la transparencia y la igualdad de condiciones en campañas políticas.
El caso vuelve a poner en debate la delgada frontera entre la gestión pública y la propaganda partidaria, un tema recurrente en los procesos electorales argentinos.
Se incineraron 300 kilos de marihuana, 16 de cocaína y más de 3.000 gruesas de cigarrillos. El gobernador destacó la baja del 65% en los índices de violencia.
El crecimiento de los volúmenes compensó la baja de precios internacionales, impulsado por el complejo sojero.
El gobernador encabezó en Rosario la Jornada de Emergencias en Seguridad Vial, donde destacó la coordinación entre áreas del Estado para reducir accidentes y salvar vidas.
Un informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados revela que crece el pluriempleo en la provincia. La pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral agravan la situación.
Un pedido de informes del diputado Miguel Rabbia reveló presuntas irregularidades en la administración del Programa “Redes del Cuidado”, bajo control del partido evangélico UNO.
El gobernador de Santa Fe contó en “La Noche de Mirtha” que recibió disparos en su casa y debió sacar a su familia de Rosario. Habló de narcoterrorismo y pidió una respuesta firme del Estado.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
El argentino venció a Jenson Brooksby y aseguró su lugar en la Grand Final del Ultimate Tennis Showdown, que se jugará en Londres en diciembre.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
El siniestro ocurrió este mediodía en calle 67 entre avenida 50 y calle 48. No hubo heridos.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.